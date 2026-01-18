台灣勞動力篇 2 — 台灣與日、韓、新加坡及歐美國家的移工政策

針對台灣與日、韓、新加坡及歐美國家的移工政策，從薪資、人權保障、長期定居權等核心維度，進行 10 個代表性國家的詳細分析比較。

在 2026 年的全球搶人大戰中，台灣正處於從「廉價勞動力輸入」轉型為「人才留用」的關鍵期。

2026 全球移工政策分析矩陣

國家

主要移工類型

薪資水準 (USD 估值)

勞動法保障

移工特色與政策走向

1. 台灣

製造、營造、長照

$700 - $1,000

產業納入/家事排除

廣告 廣告

推動「移工留才久用」，符合條件可申請永續居留。

2. 南韓

製造、農業、漁業

$1,500 - $2,000

全面適用

採「僱用許可制 (EPS)」，薪資與本勞完全掛鉤，嚴禁仲介費。

3. 日本

製造、長照、服務

$1,400 - $1,800

全面適用

廢除「技能實習」，改為「育成就勞」，強調長期留才與技能培訓。

4. 新加坡

營造、家事、服務

$450(家事) - $1,200

嚴格管理/分層制

高度依賴移工，但家事移工無最低工資，管理極度嚴格。

5. 德國

醫療、營造、技術

$2,200 - $3,500

全面適用

實施「機會卡 (Chancenkarte)」，採積分制吸引專業與技術移工。

6. 加拿大

農業、護理、技術

$2,500 - $4,000

極高保障

移工政策與「移民政策」高度整合，提供明確的永久居留路徑。

7. 美國

農業、技術、服務

$2,000 - $4,500

視簽證類型

H-2A(農)與H-1B(高階)並行，存在大量非正式經濟下的移工。

8. 澳洲

農業、肉類加工

$2,800 - $4,000

強力執法

透過「打工度假」與「太平洋移工計畫」補充，薪資極高。

9. 阿聯(杜拜)

營造、服務、家事

$300 - $800

卡法拉制度殘留

雖然改革，但移工對雇主依賴性極高，人權爭議仍多。

10. 英國

醫護、農業

$2,500 - $3,500

全面適用

脫歐後缺工嚴重，大幅提高技術簽證門檻，但急需護理移工。

詳細特點比較與深度分析

薪資掛鉤機制：東亞三國的競爭

台灣 vs. 南韓： 南韓是台灣最強勁的對手。南韓的 雇用許可制 (EPS) 規定移工薪資必須完全等同本勞，且由政府對政府 (G2G) 直招，排除仲介剝削。台灣雖然產業移工薪資掛鉤基本工資，但仲介制度仍導致移工實質所得降低。

日本的轉向： 日本在 2024-2025 年進行了大改革，將原本被詬病為剝削的「技能實習制」改為「育成就勞制」，目的在於讓移工能在 3 年內銜接特定技能，並可攜家帶眷長期居留。

家事移工的法律地位：台灣的獨特性

新加坡模式： 新加坡將移工視為「工具性勞動力」，家事移工薪資極低且不適用最低工資，雇主權力極大。

台灣與香港： 台灣與香港是少數有大量住家看護的地區。台灣的優勢在於全民健保對移工的全面覆蓋，這是新加坡與中東國家難以企及的福利；缺點則是家事移工仍未納入《勞基法》工資保障。

社會保障與長期居留：歐美 vs. 亞洲

德國與加拿大： 這類國家將移工視為「未來的公民」。德國 2026 年持續推動《新移民法》，只要有工作契約，技術移工申請入籍的年限大幅縮短。

台灣的進步： 台灣推出的 「移工留才久用方案」 是亞洲的一大突破，允許技術熟練的移工轉為「中階技術人力」，薪資門檻達標後（約 3.3 萬至 3.5 萬台幣），可免除在台工作年限限制，並可申請永久居留。

勞保與退休金（Social Security）

歐美先進國家： 移工繳納的稅收與社保，在返國或退休時通常有雙邊協定可以銜接。

台灣： 移工有勞健保，但缺乏退休金提撥（勞退）。這使得台灣在吸引長期技術人才時，誘因不如德國或澳洲。

專家觀點：台灣在國際比較中的優勢與挑戰

優勢（優於日韓新加坡之處）：

醫療平權： 台灣的 全民健保 對移工極為友善，看病負擔全球最低。

社會融合： 台灣民間社會對東南亞文化的接納度逐年提升（如台北車站開齋節活動），比起日本或中東國家，移工在台灣感受到的人情味與宗教自由較高。

挑戰（急需改進之處）：

薪資競爭力： 隨著日圓回穩及南韓薪資高漲，台灣的 2.8 萬基本工資在吸引高質量人才上已顯吃力。

仲介負擔： 台灣仍高度依賴私人仲介，導致移工來台前常負債。若不仿效南韓全面推動 G2G 直招，人才會流向南韓或歐洲。

家事工工時： 缺乏《家事勞工保障法》，是台灣在國際勞工組織 (ILO) 報告中常被點名的汙點。

結論

在 2026 年，台灣若要達成所期望的「幸福國家」，外勞政策必須從「管控勞動力」轉向「經營人才」。台灣應利用「醫保完善」與「社會友善」的強項，補足「薪資落差」與「法律死角」，才能在日韓夾擊中，確保勞動力市場的安定與轉型。