台灣勞動力篇 3 — 「本勞與移工的工作權競爭」實務上存在「結構性的排擠效應」

「本勞與移工的工作權競爭」往往是一個被政治化的假議題，但在實務上卻存在「結構性的排擠效應」。

要在2026年建立一個既能保護國民工作權、又能有效運用移工支撐經濟的制度，政府必須採取「分層管理、動態互補」的策略。以下是針對國民與移工工作權保障的深度分析與政策建議：

一、 核心矛盾分析：為什麼會產生排擠感？

低薪循環的陷阱：當企業能輕易取得低廉的移工勞動力時，會失去調薪與自動化轉型的動力，導致本勞（尤其是中高齡與基層勞工）的薪資長期停滯，產生「移工拉低整體待遇」的感受。

勞動條件的惡化：部分產業因移工耐勞度高、配合度強，逐漸形成「移工化」的勞動環境（如高溫、高壓、超長工時），使得本勞不願進入該行業，造成「自願性失業」與「產業缺工」並存。

社會資源分配：部分國民擔心移工及其家屬未來對醫療、教育等公共資源的佔用，影響國民福利。

二、 建立「國民優先、移工互補」的保障機制

為了平衡兩者，政府應從法律與制度面落實以下建議：

建立「動態缺工預警與核配系統」

建議：政府應建立一套即時的勞動力大數據，針對各產業進行「本勞聘僱比率」監控。

做法：當某行業的本勞失業率升高時，應自動調降該產業的移工配額（Quota）；反之，若本勞起薪已達一定水準（例如基本工資的1.5倍）仍招不到人，則開放移工補充。這能確保移工是「補充性」而非「替代性」。

推動「薪資與職務分流」

建議：明定移工與本勞的職務分工。

做法：

初階/勞力工作：開放移工。

中階/管理/技術工作：優先保留給本勞，並強制要求企業必須對本勞進行技能轉型訓練。

薪資連動：規定企業聘僱移工時，必須繳納更高額的「就業安定費」，這筆費用專款專用於補助聘僱本勞的企業，讓「聘本勞比聘移工更具誘因」。

落實「移工薪資與本勞脫鉤」的風險管理

專家分析：目前台灣堅持移工與本勞薪資掛鉤（產業移工），是為了防止雇主惡意壓低薪資改聘移工。

建議：維持掛鉤政策，但透過稅制調整，讓聘僱移工的總成本（含健保負擔、就業安定費、管理費）略高於聘僱本勞，從源頭消除「因便宜而排擠本勞」的動機。

三、 國民權益與移工權益的整合：長期社會契約

當移工透過「留才久用」轉為中階人才甚至永續居留時，應建立明確的國民權益界線：

資源貢獻與受益對等

醫療與保險：移工及其眷屬應在台有實質稅收貢獻（達一定年限與薪資額度）後，方可享有與國民同等的社會福利保障（如長照補助、育兒津貼）。這能平息政黨對「國民權益被稀釋」的質疑。

建立「就業安定基金」的透明回饋

建議：將每年收取的數百億 就業安定基金 透明化，直接轉化為國民的「失業保險加給」或「職訓津貼」。

效果：讓國民感受到，移工的進入不僅支撐了產業，其產出的「規費」也直接保障了國民的就業安全。

社會共融的教育與引導

建議：透過 數位發展部 或公共媒體，宣導移工對台灣 GDP 與稅收的實質貢獻數據。

核心價值：移工不是來「搶工作」，而是來「共建家園」。當移工支撐了基礎建設與長照，本勞才能釋放人力去從事更高產值的服務業與科技業。

四、 給政府的政治建議：繞過政黨惡鬥的策略

面對政黨的質疑，政府不應採取「防禦」姿態，而應採取「主動保障」姿態：

強化本勞「數位轉型」補助：向社會證明，政府正透過移工釋放的勞動力，帶領本勞走向高薪、高技術職位。

嚴厲查緝非法黑工：政黨最大的質疑點往往來自「失聯移工」對治安與工作權的衝擊。政府在 2026 年必須以數位化手段嚴控非法勞動力，才能贏回國民對外勞政策的信任。

總結：

公平的勞動力政策應是「本勞向上流動,移工基層撐托,機制自動調節」。透過精準的數據管理與財務回饋,將移工的產出轉化為國民的保障,台灣才能在確保國民工作權的同時,享受多元勞動力帶來的幸福繁榮。這是一場關於「分配正義」的精細工程,而非簡單的政治立場選擇。