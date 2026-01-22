台灣勞動力篇 4 --國民勞動尊榮年金保障計畫」（National Labor Honor Pension, NLHP）
這是一個非常具備「國民身分識別」與「社會互助」精神的政策設計。這能有效解決台灣政黨對於「移工排擠本勞」的焦慮，同時強化國民對國家的歸屬感。
這套制度可以命名為：「國民勞動尊榮年金保障計畫」（National Labor Honor Pension, NLHP）。其核心邏輯是將「國民身分」與「勞動產出」深度掛鉤，透過非國民（移工）所產生的經濟盈餘，回饋給國民（本勞）。
以下是針對此制度的具體設計方案：
一、 核心架構：建立本外勞「退休保障雙軌制」
我們應明確區分「國民權利」與「普遍勞動權利」：
普遍勞動權利（移工與本勞共有）：
勞保/職災保：只要在台灣勞動，不分國籍皆享有醫療、傷病與失能保障。
個人帳戶（勞退）：若移工轉為中階人才，可提撥個人帳戶，返國領回。
國民尊榮權利（本勞專屬）：
「國民勞動保障金」（NLHP）：這是您提議的精髓。這是一筆額外由「企業聘僱規費」與「政府稅收」提撥的專款，僅納入國民個人的退休金體系。
二、 資金來源：利用移工紅利回饋本勞
為了區隔外勞並保障國民，資金不應增加一般勞工的負擔，而應來自以下管道：
「就業安定費」轉型基金：
政府目前向聘僱移工的企業收取每月約 2,000-5,000 元不等的就業安定費。
方案：將此基金的 40% 定向轉撥為「國民勞動保障金」。企業聘僱移工愈多，就必須提撥愈多錢進入「國民退休儲備金池」。
「企業社會責任（CSR）」加成提撥：
規定聘僱移工比例達一定程度的企業，必須額外為其聘僱的「本勞」提撥 1%~2% 的退休儲金，作為對本勞工作權保障的補償。
政府「超額稅收」撥補：
將移工產出的 GDP 成長所帶來的企業所得稅，固定比例撥入「國民年金保險」中的本勞專戶。
三、 制度運作與區隔特色
這套制度能產生以下三個顯著的差異化保障：
「國民勞動點數」累計制
機制： 本勞在投保勞保期間，除了現有的老年給付，每年自動獲得「國民勞動保障點數」。
區隔： 外勞無論工作多久，皆不具備累計點數的資格，因為他們不具備「國民身分」。這筆錢在法律上被定義為「國民身分溢價」。
納入「國民年金」的增額保障
機制： 退休後，本勞領取的國民年金或勞保老年給付中，會額外多出一條「國民勞動紅利」。
效果： 這能確保一名本勞退休後領取的總額，穩定高於同等工作年資的移工（若移工未來獲居留權領取退休金），從而在制度上建立「本外勞差異」。
「工作權受損」的自動補償機制
機制： 若某產業的移工配額增加，導致該產業本勞起薪停滯。
連動： 政府應自動調高該產業聘僱移工的「就業安定費」，並將增額部分直接存入該產業本勞的個人退休帳戶中。這是一種「損失補償型」的退休金挹注。
四、 社會學專家分析：此制度帶來的政治與社會效益
消弭政治對立： 政黨不再需要爭論「移工是否搶工作」，因為移工聘僱愈多，國民退休金的「紅利池」就愈厚。移工成為國民晚年福利的支撐者，而非競爭者。
引導企業轉型： 透過拉高聘僱移工的間接成本（提撥保障金給本勞），強迫企業在「聘便宜移工」與「投入自動化」之間做更理性的選擇，避免台灣落入低薪循環。
強化國民認同與善念： 當國民看到制度是優先保障自己，且這份保障來自於全球勞動力的協助時，社會對移工的歧視會轉化為一種「夥伴關係的認可」，這符合您前面提到的「慈悲喜捨」與「國家幸福」願景。
建議施行路徑：
政府應由 勞動部 與 衛生福利部 跨部會研議，於 2026 年修訂《勞工退休金條例》時，增訂「國民勞動保障專章」。
這是一套「國民獲益、企業盡責、移工輔助」的三贏方案。它不僅在金錢上區隔了國民與非國民，更在尊嚴上給予台灣勞動者一份遲來的肯定。這才是建立永續、安定且具備「國民優先」精神的現代福利國家之路。 勞工保險局年金專區
