台灣勞動力篇 5 –「脫鉤政治力、回歸人資管理專業、提高效率」

直擊台灣移工政策「深水區」的問題。長期以來，台灣移工引進管道被批評為「特許行業」與「政治壟斷」，導致仲介費用高昂、剝削勞工、且雇主無法精準獲得所需人才。

要達成「脫鉤政治力、回歸人資管理專業、提高效率」的目標，身為社會勞動力專家，我建議 2026 年政府應推動以下「三箭齊發」的解方，建立一個透明、數位且市場化的引進機制。

一、 第一箭：建立「國家級數位招募平台」(G2G 2.0)

要脫鉤政治力，首要任務是「去中間化」。目前仲介業能介入，是因為資訊不對稱。

直接聘僱數位化： 升級目前的 直接聘僱聯合服務中心，開發跨國鏈結的 AI 招募 App。

區塊鏈履歷驗證： 與來源國（印尼、菲律賓、越南、泰國）政府合作，將移工的技能證照、工作經歷、體檢報告透過區塊鏈加密存證。

效應： 雇主可像使用 LinkedIn 一樣，直接在平台上篩選所需能力的移工。數位平台沒有政治立場，數據無法被派系壟斷。

二、 第二箭：推動「跨國人力資源管理公司」專業化與執照制

目前的仲介多為「行政代辦型」，缺乏真正的「人力資源（HR）專業」。應將其轉型為與國際接軌的 HR 管理公司。

廢除特許佣金制，轉向「服務費制」：

取消過去由政治公關主導的「配額轉賣」，改為依據「人才適配度」與「留任率」表現來分級的人資服務費。

引入國際競爭：

開放具備國際信譽的跨國人力資源集團（如 Adecco, Manpower 等）參與移工引進業務。

政治解方：透過引入國際競爭，打破本土派系對特定來源國管道的壟斷，讓市場競爭力取代政治影響力。

三、 第三箭：成立「第三方獨立監督委員會」與「就安基金審議去政治化」

政治力介入往往透過「就業安定基金」的分配與「核配限額」的審核。

審核權與政治脫鉤： 移工核配限額應改由「產業界需求大數據」自動計算（如前所述的預警系統），而非由行政官員或政治幕僚「自由裁量」。

第三方監測機制： 成立由學術界、勞工團體及國際人權組織組成的監督委員會，定期查核引進管道的公正性。

追蹤與問責： 針對長期發生移工逃逸、勞資糾紛的高風險仲介，建立「紅牌退場機制」，且該紀錄必須公開透明，防止其更換負責人後「借屍還魂」。

詳細解方：如何落實「企業化管理」？

為了真正實現高效率，政府應將移工引進視為「供應鏈管理」：

預選機制 (Pre-selection)： 鼓勵大企業在來源國直接建立「培訓基地」，在當地就完成技能與語言考核。政府應給予這些「直招」企業更高的勞動配額奖励。

引進管道多元化： 除了傳統勞務出口，應擴大「校園對校園」的實習銜接機制。讓東南亞的大學畢業生透過實習管道直接進入台灣企業，這能有效繞過仲介與政治干擾。

服務分工： 將「引進（招募）」與「生活管理（輔導）」分開。招募由專業 HR 公司負責，生活管理則由 NGO 或社福機構負責，避免單一仲介公司權力過大（一手收錢、一手管理）。

專家分析：轉型後的效益

成本降低： 減少了給政治勢力的「隱形成本」後，雇主負擔減輕，移工也不必背負沉重債務，來台後的失聯率（逃逸率）將顯著下降。

效率提升： 專業人資管理能精準匹配工人的技能，減少「人資不匹配」導致的產能損失。

國際形象： 脫鉤政治力的台灣，將被國際勞工組織認可為「公平招募（Fair Recruitment）」的典範，這對台灣在 2026 年加入各類經貿組織具有加分效果。

結論：

脫鉤政治力的關鍵在於「透明度」與「市場化」。當招募過程數位化、監督權獨立化、且管理專業化後，政治介入的空間就會被壓縮。這不僅是為了公平，更是為了讓台灣的產業在缺工潮中，能以最低成本、最高效率獲得穩定的人力資源。