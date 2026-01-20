台灣勵志協會公布時事民調 聚焦國安、國家認同

台灣勵志協會（Taiwan Inspiration Association, TIA）21日公布最新「台灣情勢調查」結果顯示，整體民意對政府施政評價持續回溫，但在國防安全與兩岸議題上，社會多數意見與藍白陣營近期主張出現明顯落差。包括封殺國防預算、否決譴責中共軍演提案，以及國民黨黨主席鄭麗文「我們都是中國人」等論述，皆未獲得多數民眾認同。

調查指出，整體施政滿意度為55.9%，較去年11月的53.5%小幅上升；對經濟狀況的評價亦由悲觀轉為正向，54.2%民眾認為經濟表現良好，較前次調查增加近9個百分點。值得注意的是，該民調是在台美關稅結果公布前進行，顯示民眾對經濟前景已有一定信心。

台灣勵志協會執行長賴榮偉表示，這次調查在方法上特別採取手機電話一比一的方式，並刻意避免情緒性命題與引導式提問，以降低錯誤歸因，期盼找出真正影響民意的關鍵，作為政府施政的重要參考。

成功大學政治系教授王宏仁分析，執政滿意度過半且較前次提升，對執政黨而言屬於正向訊號。至於不滿意的主因，仍以「政治惡鬥」居首，占48%，與去年11月相比變化不大；其次為詐騙問題，占34.8%，比例略為下降。值得關注的是，「兩岸對立」此次躍升為第三大不滿因素，占27.8%，顯示中共軍演與軍事威嚇已對台灣社會心理產生實質影響。王宏仁指出，中共可能藉由軍演動搖民眾對政府的信心，進而影響今年地方選舉，執政團隊需審慎因應。

在國防議題上，台灣師範大學東亞學系教授范世平指出，超過七成民眾認為台灣國防安全準備不足，且此看法橫跨不同政黨支持者，即便在國民黨支持者中亦屬多數。民眾普遍認為問題關鍵在於軍備不足，顯示藍白陣營在立法院阻擋軍事特別預算的作法，難以獲得社會支持。

此外，民調也針對近期爭議性政治表態進行測量。對於「我們都是中國人」的說法，青年與中壯年族群多數不表贊同。不過，調查同時顯示，年輕族群對中國滲透嚴重性的感受，在各年齡層中反而最低；對台北市長蔣萬安出席雙城論壇，20至29歲族群亦有過半認為「適當」。

值得注意的是，年輕族群支持譴責中國相關作為的比例，同樣是各年齡層中最低。范世平指出，社會常將20至29歲視為「天然獨」或台派，但從此次民調結果來看，實際態度反而更為複雜，提醒執政者必須理解青年世代的政治認知的原因。