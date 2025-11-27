台灣勿淪火藥庫 呂秀蓮反軍購

賴清德總統26日宣布將提規模新台幣1.25兆的追加國防預算；前副總統呂秀蓮接受專訪表態反對這項支出。（本報資料照片）

賴清德總統26日宣布將提規模新台幣1.25兆的追加國防預算；前副總統呂秀蓮接受專訪表態反對這項支出，強調台灣不要做火藥庫、刺蝟島，「如果所有納稅錢統統買武器，活著有什麼意義？」前總統馬英九則表示，賴總統種種舉措形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，直言賴對國際、兩岸局勢的判斷出了相當大的問題。

呂秀蓮26日接受《下班瀚你聊》專訪指出，現在一直編預算，滿足大國軍火需要，不動腦筋想如何阻止戰爭，只是嘴巴高喊民主自由，但美國總統川普根本不甩這些，台灣應該讓世界看到如果沒有台灣，美國會失去什麼、世界會失去什麼。

廣告 廣告

呂秀蓮強調，與其在想台灣有事、哪些國家有事，應要倒過來講「台灣不能有事、台灣不會有事」，她在努力的正是這條路。

馬英九則指，賴總統還要將國人劃分為「中國台灣」與「民主台灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開嚇阻措施，令他感到悲哀。

國民黨主席鄭麗文27日表示，好不容易東北亞局勢有緩和跡象，隨著美國總統川普等人想要熄火、滅火的時候，賴總統卻又想要點火、玩火。她認為，中華民國作為國際社會負責任的一份子，應負起穩定台海和平角色，而非製造可能衝突、升高台海局勢，這是非常危險且不負責任的做法。

鄭麗文呼籲賴總統以百姓身家性命的安全、福祉為最高的考慮，勿因個人政治得失，將民眾身家財產、性命安全作為政治豪賭的籌碼，她再次呼籲賴總統三思、不要玩火，共同為兩岸的和平穩定努力，如此才是全民之福。

民眾黨表示，戰爭不該兒戲，何況三軍統帥，難道賴清德總統就是想推台灣人民上戰場？若真如賴總統所言「中國2027年就要武統台灣」，高達1.25兆的國防特別預算，怎可拖到2033年才執行完畢？民進黨政府除了採購武器、發小橘書，難道不用像以色列一樣準備人人皆兵？