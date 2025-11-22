台灣化妝品驗出「蘇丹紅」！12家業者遭鎖定 食藥署追定量判斷是否蓄意添加

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

國內化妝品首次驗出禁用蘇丹色素！衛福部食藥署今（22）日表示，追查新加坡原料輸入商「亦鴻企業有限公司」的下游廠商後，共有12家業者列入調查名單，最快下週一公布受影響情況。食藥署也將以「定量檢測」確認產品中的蘇丹紅濃度，以判斷是否存在蓄意添加的可能。

台灣化妝品首次驗出禁用蘇丹色素，衛福部食藥署今日表示，追查新加坡原料輸入商「亦鴻企業有限公司」下游業者。（示意圖／Unsplash）

近日多國陸續傳出化妝品含有蘇丹色素，食藥署於11月4日發文要求國內化妝品製造與輸入業者全面檢視供應鏈來源，並同步在網路平台抽驗產品。調查期間，食藥署於11月17日在「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」中檢出禁用色素蘇丹4號，濃度為1.3ppm。綠藤生物科技則於11月12日主動通報其「專心護唇油－莓紅版」疑遭污染，經國家實驗室昨日（21）檢驗後確認含有蘇丹4號。

食藥署指出，11月19日會同地方衛生局稽查原料進口商「亦鴻企業」，當場封存其自新加坡輸入、由CampoResearch（CampoCosmetics）製造的5批紅色複方原料，其中3批含有禁用蘇丹4號。食藥署隨後要求業者提供下游名單，共14家，其中12家為國內化妝品業者，已要求地方衛生局48小時內完成清查與回報，在確認安全前不得販售相關產品。

食藥署副署長王德原表示，名單中的1家為非國內業者、另1家為原料出口商，已排除在外；其餘12家分布於7個縣市，目前地方衛生局已到場調查，但因假日因素仍有部分業者難以聯繫，回收量與影響品項最快下週一對外公布。他也強調，護唇油及問題原料的定量檢測仍在進行，若濃度極低可能屬於意外污染，但若含量偏高，且業者標榜使用天然萃取，就可能涉及摻偽，後續將據此作為法律判定依據。

14家下游業者當中，排除1家非國內業者及1家原料出口商，其餘12家業者列入調查。（圖／衛福部食藥署提供）

食藥署提醒，蘇丹4號為化妝品禁用色素，依《化粧品衛生安全管理法》第6條不得添加，違者可依第22條處新臺幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰。不符規定產品依第16至18條規定，不得供應、販售或提供試用，並須全面回收銷毀。







