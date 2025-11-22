台灣化妝品驗出「蘇丹紅」！12家業者遭鎖定 食藥署追定量判斷是否蓄意添加
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導
國內化妝品首次驗出禁用蘇丹色素！衛福部食藥署今（22）日表示，追查新加坡原料輸入商「亦鴻企業有限公司」的下游廠商後，共有12家業者列入調查名單，最快下週一公布受影響情況。食藥署也將以「定量檢測」確認產品中的蘇丹紅濃度，以判斷是否存在蓄意添加的可能。
近日多國陸續傳出化妝品含有蘇丹色素，食藥署於11月4日發文要求國內化妝品製造與輸入業者全面檢視供應鏈來源，並同步在網路平台抽驗產品。調查期間，食藥署於11月17日在「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」中檢出禁用色素蘇丹4號，濃度為1.3ppm。綠藤生物科技則於11月12日主動通報其「專心護唇油－莓紅版」疑遭污染，經國家實驗室昨日（21）檢驗後確認含有蘇丹4號。
食藥署指出，11月19日會同地方衛生局稽查原料進口商「亦鴻企業」，當場封存其自新加坡輸入、由CampoResearch（CampoCosmetics）製造的5批紅色複方原料，其中3批含有禁用蘇丹4號。食藥署隨後要求業者提供下游名單，共14家，其中12家為國內化妝品業者，已要求地方衛生局48小時內完成清查與回報，在確認安全前不得販售相關產品。
食藥署副署長王德原表示，名單中的1家為非國內業者、另1家為原料出口商，已排除在外；其餘12家分布於7個縣市，目前地方衛生局已到場調查，但因假日因素仍有部分業者難以聯繫，回收量與影響品項最快下週一對外公布。他也強調，護唇油及問題原料的定量檢測仍在進行，若濃度極低可能屬於意外污染，但若含量偏高，且業者標榜使用天然萃取，就可能涉及摻偽，後續將據此作為法律判定依據。
食藥署提醒，蘇丹4號為化妝品禁用色素，依《化粧品衛生安全管理法》第6條不得添加，違者可依第22條處新臺幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰。不符規定產品依第16至18條規定，不得供應、販售或提供試用，並須全面回收銷毀。
綠藤生技通報上游原料含蘇丹紅 食藥署令14家化妝品下架回收
國內市售化妝品中首次檢出致癌物蘇丹色素。食藥署昨（21）日晚間公布，接獲「綠藤生技」主動通報，旗下產品疑似含有蘇丹紅，進一步追查上游進口商「亦鴻公司」3批原料，也被檢出蘇丹紅，因此食藥署下令，下游14家業者必須48小時內下架回收相關產品，民眾家中若有這些業者產品，可先暫停使用。公視新聞網 ・ 21 小時前
台灣首見化粧品含禁用蘇丹紅 14家業者停售下架
（中央社記者沈佩瑤台北21日電）台灣首見化粧品檢出禁用蘇丹色素，食藥署表示，有中國問題產品在國內網購平台販售，且國內進口商輸入相同新加坡問題原料，流向歐萊德、綠藤生技等14家業者，均暫停販售下架。中央社 ・ 1 天前
遭蘇丹紅入侵！綠藤「延長退貨」 歐萊德驚：成本貴185倍｜#鏡新聞
蘇丹紅混進化妝品內，醫師指出，民眾接觸可能引發皮膚過敏，若是混進護唇膏，又不小心食用，則會增加罹癌機率。發現產品出問題的綠藤生機，宣布有問題的護唇油，退貨期限從45天延長為365天，無條件退貨；另一家業者歐萊德，無奈表示，使用的原料，已經是比平常貴185倍的高級原料，沒想到驗出蘇丹紅，相關產品也統統預防性下架。鏡新聞 ・ 14 小時前
