台灣化粧品驗出致癌蘇丹紅 醫點名「二類產品」最危險！

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內首度在化粧品檢出致癌的蘇丹紅「蘇丹4號」，包括知名的歐萊德、綠藤生物科技等業者，全用到來自新加坡的問題原料，已被食藥署要求自主清查、暫停販賣並下架。皮膚科醫師邱品齊今（21）日提醒，蘇丹紅最大風險在於它會被吃進入，經腸道代謝產生致癌風險，用在皮膚或黏膜都逃不掉，儘管護唇類產品風險最高，但也有可能用在皮膚上不慎被小朋友食入。

中國今年10月底傳出有化粧品、保養品用到摻有蘇丹色素的原料，源頭來自新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 製造的疑似含禁用色素蘇丹4號原料。食藥署也在國內進行清查，晚間公布國內也有13家業者用到問題原料。

早在中國傳出消息之後，就一路關心且連繫食藥署的邱品齊表示，國際上有許多知名廠商此次都踩雷，因為國際間普遍禁用蘇丹色素，原料商偷偷加了，製造商不知情，後來才被爆出來。台灣此次檢出並不意外。

邱品齊說，雖然蘇丹紅對於人類的致癌風險目前被國際癌症研究署 (IARC) 歸類為第3級致癌物，也就是無法歸類為致癌因子，然而在歐盟、美國、中國大陸及台灣，蘇丹紅皆不可以使用於食品中或化粧品中。

邱品齊指出，蘇丹紅對於入體的影響主要是經接觸或食入，藉由皮表微生物或腸胃道微生物還原酶、肝和肝外組織微粒體和細胞質的還原酶進行代謝，就能形成不同的芳香胺類化合物，且在多項體動物致癌試驗中發現，蘇丹紅的致突變性和致癌性與代謝生成的芳香胺類物質有關。

最怕用在護唇類產品！邱品齊強調，消費者若看到宣稱是植物性色素、卻異常鮮豔持久的化粧品就要小心。由於天然色素易退色、且不鮮豔，所以過去食安風暴的黑胡椒粒，也是如此，全是不肖業者為了追求賣相，違法添加。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

