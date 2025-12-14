台灣北方出現「雲街」！夜間1原因大降溫 早起的人要注意

【高沛生／綜合報導】台灣北方海面近日出現特殊雲系景象，前氣象局長鄭明典指出，這是典型的「雲街」現象，顯示冷空氣南下路徑與風向特徵。由於冷高壓偏南出海，台灣將轉為乾冷型態，夜間輻射冷卻明顯。他也表示，明天清晨將是多數人明顯感受到涼意甚至「冷」的時段，需特別注意保暖。

前氣象局長鄭明典在臉書發文說明，「雲街」是由一朵朵小積雲排列成串，且多條雲串彼此接近平行所形成的雲系，常出現在冷空氣流經較暖水面時，因此也被稱為「冷平流雲系」，是判讀冷空氣活動的重要指標。

鄭明典指出，雲街排列的線條大致與低層風向平行，從雲街走向可推測冷空氣來源。這次台灣感受到的冷空氣，來自錢塘江口以南，顯示冷高壓呈現偏南出海的特徵。

他進一步表示，冷高壓偏南出海時，台灣容易出現乾冷天氣型態，雲量減少，夜間地表散熱效率提高，輻射冷卻效應明顯，導致日夜溫差拉大。他也指出，低溫時段預計落在明天清晨，這將是多數人實際感受到涼意甚至「冷」的溫度階段，但整體冷度尚未到達最底，仍需持續留意後續變化。

鄭明典也提醒，清晨溫度偏低、日夜溫差大，早起通勤或戶外活動的民眾，務必注意溫差影響，適時添加衣物，做好保暖措施。

低溫時段落在明天清晨，多數人將感受到涼意。中央氣象署

