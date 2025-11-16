台灣北社批國民黨對中共跨境追捕「噤聲與戲謔」 痛斥背棄國家尊嚴

中共日前片面宣稱對台灣立委展開調查，甚至揚言跨境追捕，引發國內輿論譁然。台灣北社今（17）日發聲明強調，這是對台灣司法主權與國家安全最粗暴的侵犯，照理國會與主要政黨應當一致對外、捍衛主權，但國民黨的反應卻令人失望。

台灣北社批評，立法院長韓國瑜不僅未展現國會領袖的高度，反以「自己生病、叫別人吃藥」等戲謔語回應，將中共跨境施壓輕描淡寫為日常玩笑。北社指出，這種回應迴避問題核心，也讓台灣在國際民主社會中顯得格格不入，反映他與國人期待的民主標準落差甚大。

廣告 廣告

在民進黨團提出譴責中共的決議時，多名國民黨立委更以「欺負中配、自作自受」等字眼反對到底。北社直指，這類說法完全偏離事實，依法行政從來針對行為而非族群，把法治議題族群化，是典型的挑撥與分化。台灣社會從未欺負外籍配偶，嚴格執法正是為了保護廣大守法的外籍家庭。

北社同時點出，關乎國際法的「聯合國2758號決議並未處理台灣地位」的相關決議文，竟遭國民黨在立院擱置長達一年。北社批評，全球民主同盟努力澄清的事實，卻在台灣受到在野黨閃躲、杯葛與噤聲對待；該黨不敢正面面對中共議題，卻以情緒性指控替自己掩飾怯懦。

北社在聲明中提出三點主張：

中共跨境追捕台灣立委，是對主權與憲政體制的公然挑戰，國會應嚴肅回應，而非輕浮戲謔。

「欺負中配」的說法是分化話術，保護外籍配偶應依靠法治，而非替違法者找藉口。

聯合國2758號決議攸關台灣主權，政黨若刻意逃避，就是向敵國輸誠，背離2300萬人民利益。

北社強調，在關鍵時刻，每個政治人物的表態都會被歷史記錄。「有人選擇站在主權前線，有人選擇沉默；有人與民主同行，有人卻向境外勢力屈服。」北社呼籲所有政黨恪守國家忠誠義務，共同守護台灣的民主憲政與主權。