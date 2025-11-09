台灣北社痛批鄭麗文「為共諜唱紅歌」籲國民黨自省：勿成統戰工具

中國國民黨主席鄭麗文昨（8）日出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭台灣北社批評呼應中共統戰。 圖：翻攝自鄭麗文臉書

[Newtalk新聞] 中國國民黨主席鄭麗文昨（8）日出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與參與者共同追思前高階共諜吳石。對此，本土社團「台灣北社」今（9）日發表嚴正聲明，強烈譴責鄭麗文於活動中在吳石遺像前獻花，並合唱中國紅色歌曲〈安息歌〉的行為，痛批她「錯置歷史是非」，在民主土地上「替極權唱頌」，讓全體台灣人民蒙羞。

台灣北社指出，〈安息歌〉誕生於 1945 年中國共產黨滲透國軍時期，是中共用以歌頌革命犧牲者的「紅色歌曲」，其中歌詞「你們的血照亮著路」原意在讚揚共產烈士。鄭麗文選擇在這樣的曲目下獻花與合唱，形同為中共隱蔽戰線背書，對那些在國共對抗中為自由犧牲的軍民「是二度傷害」。

台灣北社指出國民黨許多基層黨員依然以「反共」為信念，鄭麗文此次唱紅歌引發爭議。 圖：翻攝自鄭麗文臉書

聲明中直指，鄭麗文的行為與中共統戰動作「呼應」，甚至「形同在地協力」。台灣北社提到，中共全國政協主席王滬寧日前才下令「31 省市台辦須學習吳石精神」，如今國民黨主席便出現在對吳石獻花的活動，「這樣的時間與行動對應，難謂非統戰戲碼」。北社並指出，吳石身為國軍中將，於徐蚌會戰洩密導致十餘萬國軍覆滅，如今被中共塑造成「烈士」，鄭麗文若仍自稱「中華民國政黨領袖」，卻向共諜致敬，等同承認中共敘事，「成為第五縱隊的一環」。

台灣北社強調，許多基層黨員與長輩仍以「反共保台」為志，如今見黨主席在統戰活動中獻花、唱紅歌，深感痛心。北社嚴詞批評，鄭麗文此舉「不是歷史反思，而是政治投誠；不是文化交流，而是權力迎合」。他們更直言：「若一位政黨領袖的判斷與智慧低於全體國民的平均值，仍自以為『突破僵局』，那不是領導，而是禍國。」

