台灣北社籲嚴守國籍法 防國安破口

針對民眾黨不分區立委遞補名單中，中國籍配偶李貞秀即將進入立法院，卻尚未提出放棄中國國籍正式證明一事，台灣北社今（30）日召開「主權不能退讓，忠誠不能模糊：針對中配立委國籍爭議之公民社會說明」記者會，強調此事並非族群或身分問題，而是關乎民主國家是否能守住主權底線與國家安全的根本議題。

台灣北社指出，陸委會已明確表示，至今尚未收到李貞秀放棄中國國籍的正式文件。依據《兩岸人民關係條例》與《國籍法》相關規定，擔任我國公職者必須維持單一國籍，以確保國家公務執行的忠誠與安全，這是所有民主國家普遍遵守、不可退讓的制度底線。

北社也批評，近期出現以「一年空窗期」或「技術困難」為由，試圖替未完成國籍義務者開設例外的說法，刻意將國籍問題簡化為行政細節，實則模糊政治忠誠的核心要求。台灣北社強調，國籍是一項明確的政治選擇，而非可以過渡、折衷或暫緩處理的技術問題。

台灣北社認為，立法委員身處國家最高層級的政治決策核心，實際參與國防、外交、兩岸與國安等重大法案審議，若在國籍與忠誠上仍處於模糊狀態，不僅違背現行法制精神，也對台灣主權與民主制度構成實質風險。台灣不應為任何政黨或個人，鬆動用以守護民主憲政的制度規範，否則一旦接受「有限度的忠誠」或「階段性的效忠」，國家安全與民主信任將無以為繼。

台灣北社並呼籲，各政黨應共同面對此一制度性問題，支持內政部與陸委會依法行政，守住國會與國安的最後防線。

在出席代表發言中，台灣北社社長羅浚晅表示，這起爭議並非針對特定身分或個人，而是檢驗民主國家能否自我防衛的關鍵時刻。他指出，《國籍法》第20條已明確規定，擬任應受國籍限制之公職者，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於就職後一年內完成喪失國籍並取得證明文件，「法律寫得非常清楚，沒有先上任、再觀望、再解釋的空間。」

羅浚晅強調，若連最基本的國籍選擇都不願清楚表態，就不應進入國家核心決策體系。他並指出，放眼各民主國家，公職任用皆設有不可退讓的忠誠底線，「國家治理不是個人職涯選項，而是主權與安全的制度承擔。」

台灣北社秘書長潘威佑則從民主教育角度指出，忠誠是民主最基本的一堂課。他以「選班長」為喻表示，連基層民主都要求先說清楚為誰負責，立法委員更不應在國籍問題上打模糊仗，否則將向社會與下一代傳遞錯誤訊息，讓「國家可以模糊、忠誠可以打折」成為錯誤示範。

台灣北社法政經濟委員會主委戴家旭律師則直言，此案的核心是國安風險。他指出，若連是否已放棄中國籍都無法提出證明，卻進入國會體系，等同讓「紅色木馬」進入立法院。他並援引澳洲等民主國家案例指出，雙重國籍問題足以導致高層官員去職，「拿不出退籍證明，就不該擔任台灣立委。」

國際交流委員會副主委鄭睦群教授表示，社會並未否定當事人多年來在台灣的生活與努力，但是否願意完成放棄中國籍的程序，是最基本的政治表態。他形容，這就如同尚未結束前一段婚姻，卻試圖進入另一段關係，在法律與忠誠上都無法成立。

法政經濟委員林秉豐則指出，在中共對台軍事威脅升高、2027年風險迫近之際，社會更無法承擔任何國安模糊空間。他反問，要求公職人員放棄敵對勢力國籍，何以被形容為「逼死人」；反倒是一旦發生洩密，真正付出代價的將是全體台灣人民。

台灣北社最後重申，主權不能退讓，忠誠不能模糊，這不是政黨對立，而是所有關心台灣民主與安全的公民，必須共同守住的制度底線。