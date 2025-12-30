台灣北部24浬線外海淪射擊目標 顧立雄堅守不衝突原則：不輕挑爭端

國防部長顧立雄（圖）面對對岸恫嚇，強調「不升高衝突、不挑起爭端」。（圖／黃耀徵攝）

國防部長顧立雄今（30）日表示，當天早上對岸軍方在福建地區遠火部隊在北部目標區發射多枚PCH-191遠程火箭實彈射擊，落彈區在我方24海浬線周圍，這簡直無視國際規範，逕自以軍事手段恫嚇威脅，這種認知作戰、分化團結的方式，已在台灣社會製造對立與矛盾。

對岸30日早上8時至傍晚6時進行對台實彈射擊。（圖／翻攝自國防部媒體群組）

對岸人民解放軍東部戰區於29日起在台灣周邊海空域展開的大規模軍事演習，此舉被視為對岸對「美國對台軍售」及「台美軍事合作」的嚴正警告，對岸稱其為針對「台獨」分裂勢力的懲戒行動，目的在檢驗多軍種聯合作戰能力，並嚇阻美、日等外部勢力干預台海事務。

細看共軍劃設的5個演習區域，夯不啷噹涵蓋了台灣東西南北各方，且均位於 12海浬領海線內，最近處距離屏東縣鵝鑾鼻燈塔僅4.8海浬，這是歷來最接近台灣本島的一次。

總統賴清德對此表達嚴厲譴責，並呼籲對岸理性自制與停止挑釁。國防部則已提升至「一級戰備」，截至 29 日已偵獲共機 89 架次、共艦 20 艘與海警船活動，單日擾台機艦數量龐大。

今天對岸自標準時區東八區早上8時至傍晚6時進行實彈射擊。國防部中午小計對岸上午遠火部隊射擊目標，落彈區大多散布在我方24浬線週邊，國軍則以聯合兵、火力系統嚴密追監應處。官員說，顧立雄已率我方重要幹部於聯合作戰指揮中心全程掌握，並了解我方偵照、雷情、防空等相關部隊戰備狀況，對於各級行動迅捷、有條不紊的應處措施，表達高度肯定。

顧立雄強調，對岸高度挑釁的冒進行為，不但嚴重破壞區域和平穩定，也對往來的運輸船隻、貿易活動、飛行航線等形成重大安全危害與干擾，國軍將依總統「不升高衝突、不挑起爭端」指導，沉著冷靜應對，堅定守護台灣安全與民主自由。

顧立雄重申，已指示全軍官兵持續針對敵情威脅完善各項應對行動，同時展開全面性的戰略傳播，適切向全民說明相關情勢、完善認知攻防，共同以捍衛國防安全的能力、決心與信心，嚇阻敵人的蠢動。

