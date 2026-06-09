台灣千年樹王「大安溪倚天劍」創東亞最高紀錄！歷經10年榮登國際期刊 CNN也報導

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位於大安溪上游的千年台灣杉「大安溪倚天劍」，高達84.1公尺，創下東亞最高樹木紀錄。圖／翻攝自林試所臉書粉專

美國加州一棵名為「亥伯龍樹」的巨型紅杉，高115.92公尺，被金氏世界紀錄認證為世界上已知最高的活樹，然而近期一項歷時10年的研究登上SCI國際期刊《森林與全球變遷前沿》，當中指出，台灣大安溪上游，一棵位在隱密山谷中的千年台灣杉「大安溪倚天劍」，高達84.1公尺，創下東亞最高樹木紀錄。

千年台灣杉「大安溪倚天劍」 創東亞最高樹木紀錄

「大安溪倚天劍」被譽為針葉樹界帝王，正式學名為「台灣杉（Taiwania cryptomerioides）」，在島嶼南部山區的原住民族魯凱族語中，更將其命名為「撞上月球的樹」，相當浪漫；然而2016年一項研究指出，台灣地勢險峻，植物多樣性豐富，更有60%面積被森林覆蓋，估計台灣約有9.5億棵樹。

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儘管地勢複雜，生態學家、地質學家與遙感專家在內的「找樹的人」團隊自2014年起便利用飛機搭載雷射雷達（Lidar）發射光脈衝，對全台森林進行詳細的3D地圖掃描，成功篩選出941棵高度超過65公尺的巨木，並以肉眼篩除高達93%的誤測干擾。

研究團隊透過科技掃描，再以「攀樹丟捲尺」精準測量。圖／翻攝自林試所臉書粉專

不只透過科技掃描 研究團隊游泳、攀岩超過20公里「攀樹丟捲尺」測量

台灣林業試驗所助理研究員徐嘉君博士表示，研究團隊在科技掃描後，以最傳統的方式游泳、攀岩、徒步上坡超過20公里，需花費龐大精力才能爬上大安溪倚天劍，以「攀樹丟捲尺」方式精準測量。

該項研究指出，台灣每年充沛的降雨量、穩定的氣候使台灣成為地球上少數幾個能夠維持古老巨樹數百年甚至數千年持續生長的環境之一，即使1912年至1991年因工業活動伐木，大片原始森林遭受破壞，因其位於極其陡峭的地形，才能免於伐木。

專家大讚研究精神 他：每一次的探險都是值得的

根據《CNN》報導，亥伯龍樹共同發現者、加州哥倫比亞土地信託基金會的光達專家、林業專家泰勒（Taylor）表示，「很少有其他團隊真正這樣做，通常會過度依賴自動高度生成軟體得出的誇大數據，而不是考慮選擇山坡傾斜的樹木親自測量。」泰勒對於研究團隊的工作精神表示肯定，也對大安溪倚天劍表示讚嘆。

徐嘉君坦言，每一次的探險都是值得的，即使是在變幻莫測的天氣和不利的條件下，因為團隊不得不為自己開闢道路，穿越幾乎無人，卻擁有壯麗風景之處，他認為，若團隊沒有這份精神與堅持，他們可能永遠無法看到這些地方。

徐嘉君也感嘆，這些樹木壽命很長，記錄並經歷了地球上長期的氣候變化，而在了解這些樹木後，才能發現自身的渺小；研究團隊也點出，樹木吸收二氧化碳，為生態系統扮演重要角色，而台灣的險峻地形為這些巨型樹木增添一層保護，免於砍伐，讓台灣有望成世界上森林密度最高的地區之一。



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