台灣千萬4G釘子戶拒絕升5G！真相曝光：不是太貴

國家通訊傳播委員會最新統計顯示，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則為1,163萬戶。儘管5G開台多年，資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的4G釘子戶。

NCC近三年調查結果顯示，民眾拒絕升級5G的最大理由始終如一。2025年調查中，高達74%的受訪者認為4G服務已足夠滿足需求，連續三年高居首位；認為5G資費較4G高的比例則為48.5%，僅居次位。對多數日常使用者而言，追劇、通訊、上網等需求下，4G與5G的體感差異並不明顯。

值得注意的是，這兩項原因在2025年的占比雙雙創下近三年新高，顯示即便電信業者持續宣傳5G建設成果，仍難以說服大量用戶掏錢升級。調查同時指出，真正推動用戶從4G轉向5G的關鍵，並非網速不夠快，而是換約或購機有優惠。2025年有70.7%的5G用戶，是因搭配手機購機或續約優惠而升級，僅23.8%是因不滿意4G網速。

NCC也觀察到，今年初4G用戶曾出現明顯下滑，主要與低價門號退場及打詐政策清理閒置門號有關，並非全數轉往5G。如何在推動新世代通訊技術的同時，兼顧資費透明與消費者選擇權，仍是後續政策與市場發展的重要課題。

