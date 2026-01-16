台灣半導體供應鏈40％移美？蔣萬安：人民盼守住護國神山

台北市長蔣萬安。（邱芊攝）

美國商務部15日宣布，美國與台灣達成長期尋求的貿易協議，台灣輸美商品的關稅稅率將降至15％，且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。商務部長盧特尼克稱，目標是在美國總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40％轉移至美國本土。台北市長蔣萬安26日表示，人民盼守住護國神山、根留台灣。

蔣萬安今出席115年度市長與松山區里長有約，被問及，怎麼看台美關稅，另外美說要將台灣整體半導體供應鏈與生產的40％移轉至美國，不少人認為說這是掏空台灣。

蔣萬安說，這段期間台灣的企業辛苦了，也期待接下來各界繼續努力，降低後續對台灣廠商的衝擊跟影響，許多台灣人民也都希望政府能夠守住護國神山，根留台灣。

