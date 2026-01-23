台灣半導體傳奇曼谷首映！紀錄片《造山者》揭護國群山神秘面紗 金馬導演蕭菊貞親臨分享

【看見泰國 VisionThai】全球晶片戰爭持續升溫，台灣如何從一座資源匱乏的海島，蛻變為掌控世界科技命脈的矽島？由泰國台灣聖通（金色陽光）慈善基金會主辦、世華工商婦女企管協會泰國分會等在泰台商團體協辦的紀錄片《造山者 - 世紀的賭注》(A Chip Odyssey)，將於2月7日、2月8日在曼谷舉行盛大首映。本次活動在泰台北經濟文化辦事處與中華民國僑務委員會指導下舉行，由《Vision Thai看見泰國》擔任媒體夥伴。

本次活動眾星雲集，金馬獎最佳紀錄片導演蕭菊貞將專程飛抵曼谷，本片出品人、上善醫文化工作室負責人沈邑穎也將親臨現場。這兩位推動本片問世的關鍵人物，將於映後座談中與泰國僑胞及國際友人面對面，共同分享這段「台灣奇蹟」背後不為人知的動人故事。

耗時5年、訪談80位關鍵人物 記錄台灣人的世紀賭注

由CNEX出品、資深媒體人蔣顯斌與陳添順監製的《造山者》，耗時5年製作。不同於一般財經報導，這部片將鏡頭對準了「人」，從早期的豆漿店早餐會，到台灣工程師在風雨飄搖的年代，如何為了家國生存孤注一擲。

廣告 廣告

導演蕭菊貞表示：「晶片不只是冰冷的科技，更是台灣人用生命與青春寫下的世紀賭注。」這部紀錄片不僅記錄了產業發展，更是一場關於信念、勇氣與「同島一命」的靈魂對話。

初心與感動：讓世界看見台灣的溫度

本次活動由泰國台灣聖通（金色陽光）慈善基金會董事長郭修敏發起。郭董事長表示，先前觀賞這部紀錄片時，深受片中人物那份「為了生存、為了家國」而奮鬥的精神所撼動，數度熱淚盈眶。

她認為，「這份感動不應只留在台灣，更應該帶到泰國，讓更多國際友人看見台灣在冰冷的科技成就背後，那股堅韌且溫暖的人文力量。」因此，她以此為初心發起本次公益放映，期盼透過影像的傳遞，讓每一位觀影者都能在曼谷感受到台灣這塊土地的生命力。

本次活動獲得在泰台商團體熱烈響應，由世華工商婦女企管協會泰國分會、拉加邦台商聯誼會、吞武里台商聯誼會、曼聯台商聯誼會、春武里台商聯誼會、北覽台商聯誼會、華商經貿聯合會、工廠警察協會共同協辦，《Vision Thai看見泰國》擔任媒體夥伴，展現在泰台灣人社群的凝聚力。

曼谷四場放映會：市中心座談、河畔星空影院

為了讓更多人能參與，本次規劃了四場公開放映，舉辦地點分別位於市中心的TK Park與昭披耶河畔的曼谷河城(River City)，場次如下：

場次一

時間：2月7日（六）13:00入場，13:30 - 16:00放映（含映後活動）

地點：TK Park (centralwOrld 8F)

場次二：戶外星空特別場

時間：2月7日（日）18:00入場，19:00 - 21:30放映（含映後活動）

地點：River City Bangkok（頂樓）

場次三

時間：2月8日（日）13:00入場，13:30 - 16:00放映（含映後活動）

地點：TK Park (centralwOrld 8F)

場次四：戶外星空特別場

觀影要點

每一場皆有映後將有完整的導演與影人座談Q&A

戶外星空特別場：由Skyline Film Bangkok透過專屬的無線藍牙耳機，讓你在曼谷迷人河畔夜景中，享受戶外沉浸式觀影體驗。

本次活動獲得TK Park、centralwOrld、River City Bangkok、Skyline Film Bangkok贊助支持。

座位有限 敬請盡速報名

主辦單位熱情邀請在泰僑胞、台商及喜愛台灣文化的國際友人踴躍參與。由於座位有限，請盡速聯繫各協辦單位（各區台商聯誼會）報名索票，或前往TK Park與River City Bangkok臉書粉專報名，額滿為止。

更多VISION THAI看見泰國報導

為台灣爭光！ 第六屆海外十大傑出青年名單揭曉

獲選海外十大傑出青年 李致德創立「看見泰國」成南向跨境推手

