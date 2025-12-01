台灣半導體始於這家豆漿店 4億元資金打造年產值6兆元的一場豪賭

台灣半導體產業開始於小欣欣豆漿店的一場早餐會。（翻攝自IC積體電路特展臉書）

前工研院院長、潘文淵文教基金會董事長史欽泰今日出席潘文淵獎頒獎典禮，他回憶當年台灣半導體產業的種子，就從在小欣欣豆漿店舉行的一場早餐會開始。

台灣半導體產業近年以「製造第一、封測第一、IC設計第二」站穩全球科技中心，預估今年產值將達6.5兆元新台幣，年成長達22.2%，前工研院院長、潘文淵文教基金會董事長史欽泰今日出席潘文淵獎頒獎典禮時表示，今年上映的紀錄片《造山者》就以尋找「小欣欣豆漿店」開始，這就是對台灣半導體貢獻的起點。

前工研院院長、潘文淵文教基金會董事長史欽泰。（謝承學攝）

1974年2月7日，一群政經界大佬群聚在台北市南陽街40號的小欣欣豆漿店，與會的有行政院秘書長費驊、經濟部長孫運璿、交通部長高玉樹、工研院院長王兆振、局長方賢齊、交通部電信研究所所長康寶煌與潘文淵，決定開發開發積體電路技術，是奠定台灣半導體霸業的基礎。

史欽泰指出，台灣當時啟動超大型積體電路計畫，那同時也是開始十大建設、蓋高速公路的時代，「那時候積體電路計畫預算大概4億元台幣，而十大建設大約400億元左右。」史欽泰笑道：「積體電路計劃大約是四公里高速公路的預算，如果高速公路少了四公里，那就是因為積體電路計劃。」

如今現在台灣半導體年產值超過6兆元，史欽泰也感嘆：「這個回報非常大，當初重要的種子種下，能產生這麼大的變化。」



