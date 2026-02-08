台灣半導體產能40%轉移到美國？鄭麗君：清楚向美方表示「不可能」

記者盧素梅／台北報導

行政院副院長鄭麗君接受華視《新聞高峰會》節目專訪今(8）日晚間播出。（圖／翻攝畫面）

台美關稅談判日前落幕，雙方談定15％不疊加，以及半導體及其衍生品等232條款取得最優惠待遇部分，雙方已簽署台美投資，後續只差簽署「台美對等貿易協定（ART）」即完成談判。而在這場談判扮演關鍵角色的行政院副院長鄭麗君今（8）日接受專訪時透露，過去美國總統川普有意將台灣半導體產能40%轉移到美國，自己在談判過程中很清楚跟美方說「不可能」，產能不可能來做分配，但可以擴大美國布局。

鄭麗君接受華視《新聞高峰會》節目專訪今晚播出。對於川普希望台灣半導體產能40%轉移到美國？她表示，當然美方有其發言風格，但是到談判桌上還是要回歸理性來談判，台灣對美逆差中，有90%是來自於半導體跟ICT產品，因此台灣歷經兩階段的談判，美方期待能夠在美國打造本土的晶片供應鏈，是否能把4成、5成的產能移到美國。



鄭麗君並表示，自己在很清楚地跟美方說不可能，大家知道台灣擁有最先進的製程，在全球市場產值占了將近9成，這是數十年來發展的半導體生態系，就像冰山一樣，大家看到冰山上的尖峰，可是基盤沉在水面下是很大的，所以這數十年發展出來的產業生態系，是不可能搬走的，護國神山只會越來越大，因此還是會繼續投資台灣，當產業在國際延伸擴大投資布局的時候，可以擴大在美國的投資。



鄭麗君透露，與美方談判時就說，產能不可能來做分配，台灣只會更大，但可以擴大美國布局；其次與美方表達台灣跟日韓模式不同，因為日韓與美國達成投資協議，是政府出資的模式，但是台美雙方合作的是打造供應鏈，所以不走日韓模式，因此提出台灣模式，才能夠符合雙方的戰略目標，而這台灣模式有說服美方，也給予正面的回應，是由企業自主投資，政府在金融機構提供融資時候提供信保機制。



鄭麗君指出，更重要的是，台灣成功打造產業聚落的經驗，這當中有很多管理的專業知識與法制作業，那怎麼協助政府的角色轉化成產業的生態系的協力者，來協助產業透過聚落形成完整的生態系，那台灣願意分享協助美國政府，在美國打造這樣產業聚落的環境，所以美方也必須提供產業所需的水電、基礎設施、稅賦優惠與簽證法規等，有這些有利的環境，才能吸引台灣企業去打造供應鏈，才能夠達成雙方雙贏的目標。

至於外界質疑「台灣模式」將台灣科學園區整套搬去，鄭麗君否認這項說法，她掛保證稱，在台灣不管是先進製造、先進封裝獲上下游供應鏈，都會遠大於在美投資，也遠大於任何一個國家的投資，政府會在立足台灣、擴大國內投資前提下展開全球、對美投資布局。

鄭麗君說，台灣半導體最先進製程技術一定得在台灣進行，因為台灣才有完整的研發生態系，設廠規劃也必須先在台灣，確定能量產後，企業才會去其他國家擴展投資。

