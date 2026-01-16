台灣半導體被要求搬到美國？鄭麗君：是Build不是Move

行政院副院長鄭麗君。（圖／東森新聞）





行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮及駐美代表俞大㵢今（16日）9點，在駐美代表處正式舉行記者會，針對臺美關稅談判結果向國人報告。鄭麗君開宗明義指出，本次談判成功取得兩個「最優惠待遇」是重大成果。

針對外界關注美方要求臺灣半導體產能搬遷至美國一事，鄭麗君強調政府採取的是「臺灣模式」，其戰略目標並非產業外移，而是臺灣科技產業的延伸與擴充套件，旨在透過G2G（政府對政府）的方式擔任介面，協助企業在國際間打造產業聚落。

針對美方官員提及希望臺灣半導體產能移往美國的目標，鄭麗君回應指出，臺灣半導體產業總產值在過去幾年持續成長，2023年為4.3兆、2024年為5.3兆，去年2025年則達到6.5兆，顯示擴大國際佈局的同時，產值並未縮減。

鄭麗君表示，供應鏈合作的本質是「Build（建立）」而非「Move（搬遷）」，高科技產業是基於客戶需求、市場需要及壯大產業的目標進行國際佈局，同時政府也持續推動「擴大投資臺灣方案2.0」，支援企業在臺灣擴大投資基礎建設與人才水電，達成在地深耕與全球延伸的雙軌發展。

企業自主投資2500億美元無懲罰條款

關於外界詢問2500億美元企業直接投資（MDI）是否設有時間表或懲罰條款，鄭麗君明確表示，該數字是政府與企業界座談、訪查後匯聚而出的投資規模，其中包含企業已經在進行的計畫，性質屬於企業「自主規劃」。

因此在雙方簽署的MOU（合作備忘錄）當中，並沒有落入時間表，也沒有所謂的懲罰條款，核心原則是以支援企業為目標。政府的角色是在金融機構提供融資過程中，提供上限2500億美元的信保支援，協助企業在海外不再是單打獨鬥。

數週後將正式簽署對等貿易協議

針對市場開放與貿易障礙等議題，鄭麗君透露，臺美雙方已達成一定共識，預計在數週後正式簽署「臺美對等貿易協議」。面對美方對逆差大國普遍要求開放市場的期待，臺灣談判團隊始終堅持以「糧食安全」與「國民健康」為核心原則進行磋商。

本次談判由行政院、經濟部、外交部、國發會、農業部、衛福部、國安會、勞動部及財政部等跨部會團隊共同參與，待談判細節全數底定後，將會向國人進行完整報告。

