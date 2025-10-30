台灣半導體「這產業」掉隊了！陸行之揭「失落的一群」慘況：沒跟AI摸到邊
AI熱潮帶起全球股市高歌猛進，許多與AI相關的公司股價表現亮眼，其中也包括台灣熟悉的「護國神山」台積電、吃下AI伺服器大餅的鴻海等。不過，知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出，他上次雖提到AI帶來無止盡的「美好AI投資循環」，但這次想聊聊「失落的一群」，也就是沒有參與到蓬勃發展業務的族群，其中最具代表性的，便是曾叱吒風雲的台灣半導體設計行業。
陸行之表示，這兩年台灣半導體的先進晶圓代工、封測、設備、材料、記憶體公司，以及科技業的輝達黃仁勳、博通陳福陽、AMD蘇姿丰等華裔美籍執行長，跨入AI伺服器晶片、平行運算、機櫃架構、數據中心等業務後蓬勃發展，但我們也看到一群沒有參與的族群。
陸行之指出，這個族群也就是「失落的一群」，其中最具代表性的，就是曾經叱吒風雲的台灣半導體設計行業。是時機還沒到，還是永遠不會來，除了信驊的伺服器遠端控制晶片，以及設計服務的AI ASIC circuit layout/foundry服務有摸到AI的邊，其他公司營收都明顯缺乏動能，趨勢乏善可陳。
陸行之提到，不知是轉型太慢、技術不到位，還是其他原因，他先提出5點看法與疑問。第一，從手機、個人電腦（PC）到筆電，消費性電子轉型不易？台灣設計公司不僅缺人也缺乏技術、缺IP，缺管理者遠見？
第二，輝達、博通、AMD在設計AI晶片的同時，也擴展到平行運算架構設計，合作一起拼圖的多為美歐廠商，例如Astera Labs、Credo、德州儀器、英飛凌（ Infineon）、芯源（Monolithic Power System）、納微半導體（Navitas）等。
第三，台灣設計公司過去在消費性電子產品，總是強調CP值，便宜又大碗，但目前在數據中心行業還在追求倍速增長，贏者為王的階段，成本不是第一考量，是不是要等到數據中心行業成熟了，台灣半導體設計公司才有機會呢？
第四，這次台灣伺服器系統公司是被輝達帶著轉型， 那這些系統公司如鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、技嘉、Super Micro ，及雲端服務公司如Google、亞馬遜等，有能力拉幫結派帶著台灣設計行業來降本轉型嗎？還是這些設計公司要加重研發資源，跪求教主、蘇媽帶著轉型呢？
第五，還是我們要等到之前很多大老吹噓的AI PC榮耀登場，才有機會翻身？可是之前有說過手機或PC就可上雲端AI，為何要去買貴鬆鬆，又無法更新的AI PC呢？
更多風傳媒報導
其他人也在看
輝達帶飛台股衝破新天花板！「這15檔」狂飆創高、台積電飆破1515元 連傳產股都搭上AI順風車
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI旋風橫掃全球，輝達（NVIDIA）股價再度飆上新天價，美股主要指數同步創高，台股也跟著氣勢如虹。加權指數盤中一度攻上歷...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
錢鏡你家／一手台積電、一手美債ETF 億元教授揭既簡單又粗暴的致富法
美國聯準會預期10月與12月有機會再降息3碼，市場掀起債券回溫話題。債蛙的春天快來了嗎？億元教授鄭廳宜透露自己與兩個女兒共持有逾2000萬元美債，從不擔心被套牢。他認為美債正迎來兩大利多，將耐心等到20年期公債殖利率跌破3%再考慮賣出，同時看好台股與台積電明年仍是多頭格局。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃仁勳開講釋利多！台股、台積電再刷歷史新高/輝達北士科築巢 概念股「借題發揮」可期/鴻家軍強攻AI鏈 乙盛建漢亮燈慶功｜Yahoo財經掃描
美股周二表現續強，四大指數連三個交易日刷新收盤新高，道瓊指數上漲0.34%，標普500指數上漲0.23%，那斯達克指數漲0.8%，費半走揚0.37%。市場聚焦輝達GTC大會利多消息，執行長黃仁勳宣布AI晶片接單金額達5,000億美元，並將為美國能源部打造7部AI超級電腦、Blackwell晶片全面在美落地生產，同時斥資10億美元入股Nokia，帶動Nokia單日股價飆漲21%，利多消息同步激勵輝達股價大漲4.98%至201.03美元創收盤新高，市值一度逼近4.94兆美元；微軟則因入股OpenAI、持續推進Azure雲端服務面的合作，而讓股價跳空漲近2%，也創下收盤新高，雙巨頭齊揚激勵科技股氣勢延續。台積電ADR同步上漲1.1%。亞股表現漲多跌少，日股勁揚1,088點收51,307.65點，突破5萬1千點關卡再創新猷；在多位重量級政商人物接連訪韓題材帶動市場情緒，韓股上漲1.76%，站穩4千點關卡；陸港則走勢分歧，上證指數小漲，港股走弱。台股今（29）日承接美股強勢氣氛，盤中最高觸及28,395點再寫新紀錄，終場上漲345.63點收28,294.74點，成交量放大至5,789.93億元。權值股領軍強攻，台積電(2330)再創1515元盤中新高價，收在1505元也創新歷史收盤新高；鴻海(2317)強漲至260元，市值衝破3.6兆元，日月光投控(3711)續漲逾4%。盤面焦點除鴻家軍外，AI、封測、半導體及被動元件族群齊揚；記憶體股旺宏(2337)爆量強漲、南亞科(2408)衝上波段新高，電源族群康舒(6282)放量續強，整體市場氛圍多頭氣盛，指數與台積電雙創歷史天價。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
押身家的時刻到了？ 富國銀行預測：這時間「買什麼都漲」
美股週二延續漲勢，標普500指數（SP500）亦來到6897點歷史新高，對此華爾街聚焦指數能否突破7000點大關，對此富國銀行股票研究團隊預測，年底前將出現「全面上漲」，也可能推動標普500指數突破7100點。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台股盤前／Fed降息釋鷹聲 川習會登場在即台股拚延續漲勢！
全球市場焦點聚焦「川習會」前夕，聯準會（Fed）週三（29）日如預期宣布今年第二次降息1碼，主席鮑威爾同時淡化12月再降息可能性，市場情緒一度由喜轉憂，美股三大指數漲跌互見。那斯達克指數上漲130點收在23958點，費城半導體指數飆升1.85%至7327點，道瓊指數跌74點至47632點，標普500指數則在盤中創歷史新高後小幅收黑。輝達（NVIDIA）強漲2.99%，市值正式突破5兆美元，寫下全球企業新里程碑，成為全場焦點。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
鴻海攜手輝達打造AI智慧工廠，搶伺服器、機器人商機，股價放量仰攻
【財訊快報／記者劉居全報導】鴻海(2317)昨(28)日股價站上250元，董事長劉揚偉應邀參加出席輝達(NVIDIA) GTC大會Pregame Show，鴻海集團在現場展示最新AI基礎架構NVIDIA GB300 NVL72，並首次對外分享美國廠區最新智慧製造技術導入。劉揚偉也表示，鴻海目前正與NVIDIA在美國休斯頓，共同打造新世代AI伺服器智慧製造工廠， 該工廠也將成為全球首批導入NVIDIA Isaac GR00T N模型驅動的人形機器人之生產基地之一。鴻海與NVIDIA將以此為基礎，打造世界領先的AI智慧工廠標竿；加上鴻海將與輝達、Stellantis及Uber展開合作，共同推動Level 4（全自動駕駛）自駕計程車的全球開發與部署；激勵鴻海盤中股價一度攻上261元，漲幅逾4%。外資連2日買超逾3.5萬張。劉揚偉表示，鴻海過去一年擴大AI伺服器相關投資規模，鴻海集團未來將持續與NVIDIA合作，並在德克薩斯州、威斯康辛州、加州等廠區持續擴產，以滿足其需求。劉揚偉強調，鴻海與NVIDIA擁有著非常出色的合作夥伴關係。鴻海團隊正把最先進的AI數據中心解決方案帶到美國，這將有助於鴻財訊快報 ・ 1 天前
開盤／台積電小漲護盤 大盤穩守28,400點 傳產續旺
受惠於美國聯準會如預期降息1碼，加上市場對AI成長動能仍具信心，台股今（30）日預期開高震盪，開盤暫報**28,350點**（+55點），延續昨日強勢氣氛。不過，美股四大指數在Fed主席Powell釋出偏鷹談話後拉回，市場仍面臨利率與地緣政治不確定性干擾，短線預期高檔區間整理。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
台股盤前／黃仁勳再掀AI狂潮！輝達強漲費半續飆 台股今有望挑戰史高
美股昨（28）日在AI概念股全面噴發下強勢收紅，道瓊指數上漲161點至47,706點，標普500指數漲0.23%，那斯達克指數勁揚0.8%，費城半導體指數再漲0.37%三大指數續創新高。市場焦點全聚焦在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於開發者大會（GTC）釋出的震撼彈，宣布AI處理器訂單金額累積高達5,000億美元，並將與甲骨文（Oracle）攜手為美國能源部打造七台超級電腦，點燃AI產業新一波資金熱潮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
元大00990A來了！一篇比較00990A、00983A、00989A，3檔AI主動式ETF選股差異
台灣主動式ETF市場在2025年迎來新競爭者，元大投信將推出首檔「主動元大AI新經濟（00990A）」。此ETF鎖定AI「基礎建設到技術應用」的黃金軌跡，涵蓋兩大領域，以北美市場為主，不配息旨在追求長期資本利得。現有AI主動式ETF包括中信ARK創新（00983A）聚焦顛覆式創新，以及摩根大美國領先科技（00989A）則採跨產業、跨市值策略。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
〈美股盤後〉美股三大指數再創新猷 輝達市值逼近5兆美元
受美中貿易談判傳出正面進展及聯準會 (Fed) 有望再度降息帶動，美股三大指數週二 (28 日) 再創新猷鉅亨網 ・ 1 天前
STELLANTIS 集團攜手 NVIDIA、Uber 與鴻海 打造 Level 4 自動駕駛車輛
STELLANTIS 集團宣布與 NVIDIA、Uber 及鴻海科技集團（Foxconn） 建立全新合作關係，將共同開發並部署符合 Level 4 自動駕駛車輛，推動全球 Robotaxi 自動駕駛計程車服務邁向實際商業化階段。 這篇文章 STELLANTIS 集團攜手 NVIDIA、Uber 與鴻海 打造 Level 4 自動駕駛車輛 最早出現於 SanjiNoir 黑侍樂讀。SanjiNoir 黑侍樂讀 ・ 14 小時前
台股到兩萬八還要衝？專家看多方仍強 留意個股「高檔出場訊號」
輝達執行長黃仁勳在 GTC 大會的演說釋出利多消息，激勵美股創新高，台股今 (29) 日延續攻勢跳空開高，電子權值股台積電、鴻海創新高，帶動大盤一路開高走高，終場收在 28294 點，上漲 345 點，漲幅 1.24%，成交金額落在 5789 億元，市值突破新台幣 91 兆元。鉅亨贏指標專任技鉅亨網 ・ 14 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 4 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前