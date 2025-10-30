台灣半導體「這產業」掉隊了！陸行之揭「失落的一群」慘況：沒跟AI摸到邊

AI熱潮帶起全球股市高歌猛進，許多與AI相關的公司股價表現亮眼，其中也包括台灣熟悉的「護國神山」台積電、吃下AI伺服器大餅的鴻海等。不過，知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出，他上次雖提到AI帶來無止盡的「美好AI投資循環」，但這次想聊聊「失落的一群」，也就是沒有參與到蓬勃發展業務的族群，其中最具代表性的，便是曾叱吒風雲的台灣半導體設計行業。



陸行之表示，這兩年台灣半導體的先進晶圓代工、封測、設備、材料、記憶體公司，以及科技業的輝達黃仁勳、博通陳福陽、AMD蘇姿丰等華裔美籍執行長，跨入AI伺服器晶片、平行運算、機櫃架構、數據中心等業務後蓬勃發展，但我們也看到一群沒有參與的族群。

陸行之指出，這個族群也就是「失落的一群」，其中最具代表性的，就是曾經叱吒風雲的台灣半導體設計行業。是時機還沒到，還是永遠不會來，除了信驊的伺服器遠端控制晶片，以及設計服務的AI ASIC circuit layout/foundry服務有摸到AI的邊，其他公司營收都明顯缺乏動能，趨勢乏善可陳。

​​陸行之提到，不知是轉型太慢、技術不到位，還是其他原因，他先提出5點看法與疑問。第一，從手機、個人電腦（PC）到筆電，消費性電子轉型不易？台灣設計公司不僅缺人也缺乏技術、缺IP，缺管理者遠見？

第二，輝達、博通、AMD在設計AI晶片的同時，也擴展到平行運算架構設計，合作一起拼圖的多為美歐廠商，例如Astera Labs、Credo、德州儀器、英飛凌（ Infineon）、芯源（Monolithic Power System）、納微半導體（Navitas）等。

第三，台灣設計公司過去在消費性電子產品，總是強調CP值，便宜又大碗，但目前在數據中心行業還在追求倍速增長，贏者為王的階段，成本不是第一考量，是不是要等到數據中心行業成熟了，台灣半導體設計公司才有機會呢？



​第四，這次台灣伺服器系統公司是被輝達帶著轉型， 那這些系統公司如鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、技嘉、Super Micro ，及雲端服務公司如Google、亞馬遜等，有能力拉幫結派帶著台灣設計行業來降本轉型嗎？還是這些設計公司要加重研發資源，跪求教主、蘇媽帶著轉型呢？​



第五，還是我們要等到之前很多大老吹噓的AI PC榮耀登場，才有機會翻身？可是之前有說過手機或PC就可上雲端AI，為何要去買貴鬆鬆，又無法更新的AI PC呢？

