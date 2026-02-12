台灣半導體4成移美正發生？前工程師試算台積電「這支出」：鄭麗君還說不可能

​​台美關稅協議歷經多時談判，台灣對等關稅調降為15%，且不須疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN），並取得半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇；行政院長鄭麗君10日晚間率談判小組飛往華府，進行最後一輪貿易協商。針對美國總統川普（Donald Trump）政府有意將台灣半導體產能40％轉移到美國，鄭麗君日前強調，已向美方明確表達不可能。但對此台積電前工程師、台北市議員曾獻瑩指出，40%半導體移美絕對可能，且是現在進行式，政府必須以更透明、具體的方式向社會說明。

曾獻瑩11日在臉書指出，鄭麗君將與美方簽署「台美對等貿易協定（ART）」，日前美國商務部長已講「要40%先進半導體產能移美」，但鄭麗君說不可能，到底這個貿易協定將如何影響台灣半導體產業？他個人認為，據台積電法說會的公開數據，鄭麗君的說法與產業現實有明顯落差，身為談判當事人的她不可能不知道真實狀況。首先判斷半導體是否大量赴美的關鍵不在政治說詞，可直接從企業公開的「資本支出」數據進行推算，而台積電於今年法說會中表示，2026年資本支約為520億至560億美元。

曾獻瑩： 台積電未來5年投資美國金額約占資本支出47%



曾獻瑩並對照過去資本支出指出，2024約300億美元、2025約400億美元，若以年增約100億美元的趨勢推估，假設從2026至2030年，台積電未來5年資本支出為500億、600億、700億、800億、900億美元，合計將是約3500億美元；雖台積電未公開宣布資本支出有多少投資在美國，但公開資訊顯示，台積電將在亞利桑那州投資約1650億美元，若投資分5年進行，即能得出占資本支出比例約47%，這等同直接打臉鄭麗君所稱40%先進半導體產能移美的「不可能」，除絕對「可能」外，還是現在進行式。

針對台美關稅談判，​曾獻瑩點出，內容涉及約5000億美元對美投資，其中約2500億美元由企業自行出資，另2500億美元由政府提供融資與信用擔保，形成明確的政策引導，而在此架構下，半導體產業勢必出現「母雞帶小雞」效應，資本雄厚的大型企業可自行赴美設廠，資金不足的供應鏈廠商則在政府融資支持下同步跟進，由於材料、設備與服務廠商必須貼近主要客戶布局，所以台灣未來5年，整體產業鏈勢必將移向美國。他總結，以資本支出數據及產業鏈運作邏輯來看，台灣半導體產業移美已是現在進行式，政府有必要向社會說明實際影響，而非只用政治語言塑造談判成功假象。

