台灣協助印度建置預警系統 盼有效降低地震災害

（中央社記者李晉緯新德里5日專電）印度國家地震預警資料接收中心正式啟用，其中地震預警關鍵系統「P波警報器」，由台灣的國家災害防救科技中心協助建置。災防科技中心主任陳宏宇在印度參加啟用活動時表示，希望在雙方合作下，能有效降低地震帶來的災害。

設在印度的國家地震中心（National Center for Seismology, NCS）的國家地震預警資料接收中心（Bharat Earthquake Early Warning Data Receiving Centre）正式啟用，而用做地震預警的關鍵系統「P波警報器」（P-Alert），就是由台灣的國家災害防救科技中心協助建置。

台灣「國家災害防救科技中心」（簡稱災防科技中心）隸屬於國家科學及技術委員會（簡稱國科會），印度「國家地震中心」則隸屬地球科學部（Ministry of Earth Sciences, 簡稱地科部）。

台灣災防科技中心主任陳宏宇認為，台灣和印度都有很多地震，彼此分享地震預警的經驗，並在相關事務上充分合作，是十分重要的。

陳宏宇提到，台灣的地震早期預警系統「P波警報器」，是由台大地質系特聘教授吳逸民發明，這套系統非常好用，也適合技術移轉。印度在認同之餘，也希望台灣能協助印度建置地震預警系統，希望能及早預警，降低損傷。

印度地科部次長拉維錢德蘭（M. Ravichandran）在國家地震預警資料接收中心啟用時，讚許國家地震中心在提升地震監測能力上持續做出的努力。

拉維錢德蘭在接受中央社記者採訪時表示，印度在和各國的合作當中，與台灣攜手合作十分重要，因為台灣有非常先進的地震預警相關技術，也已經建立起完善的地震預警系統。

拉維錢德蘭表示，印度希望了解並引進台灣的相關經驗，將台灣最好的作法複製到印度，好在印度建立更完善的地震預警系統。

拉維錢德蘭提到，創新的系統、先進的技術、即時的數據，對建立更強大的防災韌性而言十分重要。他也強調國際合作的價值，稱在數據共享、研究和技術等面向上的國際合作，對加強地震預警來說相當重要。

印度國家地震中心主任米西拉（O.P.Mishra）告訴中央社記者，台灣科學界與（印度）地球科學部的國家地震中心，在地震預警系統方面的合作十分成功，台灣在P波警報器系統的應用上，擁有豐富經驗，並且在地震預警上有顯著成果，他相信在這次合作後，未來雙方將會有更多有益於科學和社會的合作。

駐印度副代表謝柏輝提到，今年是台灣、印度互設代表處30週年，雙方在這段期間的貿易、投資、教育、科技、人文等領域交流，都有顯著成果，在因應自然災害的合作上也大有進展，當中也包括台灣協助印度建置「P波警報器」這一部分，期待在這之後，台灣和印度能有更多合作。

這次印度國家地震預警資料接收中心啟用典禮，台灣由災防科技中心主任陳宏宇率主任秘書李維森、災防資訊組研究員蘇文瑞、地震與人為災害組研究員黃明偉，以及吳逸民、台大土木系教授林銘郎參加，眾人也和印度方面代表就地震預警方面深入交流。（編輯：謝怡璇）1141205