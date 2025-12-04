台灣協助美國生產晶片、美應限制出口大陸？ 賴清德這樣說

賴清德接受《紐約時報》專訪。（圖：總統府提供）

美國近來激烈爭論人工智慧（AI）晶片是否應被允許出售到中國大陸，賴清德總統接受外媒訪問時舉了台灣2000年的案例指稱，當時也在討論台灣的晶圓製造、先進晶圓是否要去中國大陸，事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國大陸去，就沒有今天的台灣。

賴清德在紐約時報專訪中被問及，最近美國引起激烈辯論的議題，包括像輝達等公司，是否應該被允許將最先進的晶片出售至中國大陸？對此，賴清德表示，美國的內政，他身為台灣的總統不方便評論。對於這個議題，在2000年左右，台灣曾經發生類似的事情可以分享。

賴清德說明，當時台灣社會在討論，台灣的晶圓製造、先進的晶圓製造，要不要去中國大陸，包括朝野、廣大的台灣社會，進入非常廣泛、深入的討論，結果是認為不宜，不應該過去。事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國大陸去的話，就沒有今天的台灣。

賴清德也提到，台灣的半導體產業在未來AI時代扮演關鍵角色、是全世界的共同資產；半導體產業是一個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此，台灣政府支持台積電或台灣半導體商到美國、日本、歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。

賴清德指出，當美國總統川普希望台灣的半導體產業或是相關協力廠商能夠到美國投資時，基本上我們是贊成的，我們希望台灣能夠幫助美國再工業化。川普希望美國能夠成為人工智慧的世界中心，我們也很樂意協助。

賴清德續指，可以理解川普常希望在世界競爭當中，美國能居於領先優勢，除了台灣積極協助外，美國政府要在土地取得、水、電、人力、人才各方面供應，還有投資優惠措施幫忙，如果美國政府行政效率越高，這個目標就自然而然可以達到。