台灣協助農業發展 菲律賓參議員感謝支持

（中央社記者林行健馬尼拉8日專電）中華民國駐菲律賓代表處人員近期拜會參議員潘吉里納，討論強化農業合作事宜。潘吉里納感謝台灣對菲律賓農業發展的支持，包括在丹轆省設置示範農場輔導當地農民。

潘吉里納（Francis Pangilinan）6日在臉書發文說，3日會見駐菲副代表楊登仕、駐菲技術團團長李泰昌等人，討論台灣示範農場最新情況及台灣最佳農業實踐，作為推動菲律賓「2025年農漁業延伸法」的重要參考。

示範農場座落於丹轆省（Tarlac Province）省會丹轆市（Tarlac City）郊區，2023年12月啟用，佔地5公頃，由技術團導入蔬果氣候韌性品種、種植高價值作物、引進台灣設施等方式，提高中呂宋農民的產量和收入。

潘吉里納介紹，示範農場是台灣國際合作發展基金會（TaiwanICDF）發起的援助計畫，旨在提升菲律賓農業系統。

他的貼文附上中華民國與菲律賓的國旗及稻米符號，並寫道，此類合作對菲律賓推動農業現代化、提升農產量和糧食安全，具有重要助益，感謝台灣和技術團對菲律賓農業發展的持續支持。

駐菲代表處今天轉貼潘吉里納的發文，並說此類對話將持續強化台菲友誼與合作。

潘吉里納是菲律賓參議院農業、糧食與農地改革委員會主席，10月底曾訪台考察台灣農業發展，並與政府官員及立委就提升台菲實質關係交換意見，包括副總統蕭美琴和外交部長林佳龍。（編輯：張芷瑄）1141208