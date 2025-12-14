台灣博士生躲過一劫！美國布郎大學校園槍擊2死9傷 驚險還原逃命過程「躲桌下2小時」

美國布朗大學發生校園槍擊，台灣博士生逃過一劫。（翻攝自YouTube NBC 10 WJAR）

美國羅德島州布朗大學在當地時間13日下午發生校園槍擊事件，據報已造成2人死亡、9人重傷，校方證實死傷皆為學生，槍手犯案後仍在逃。一名來自台灣的博士生簡江恆（Chiang-Heng Chien，音譯）當時正在實驗室中，他透露當時他們立刻將燈關掉，躲在桌子底下，直到2個小時後警察來到現場才盡快撤離。

布朗大學校園聞槍響 學生驚逃避難

綜合《紐時》《CNN》《路透》等外媒報導，美東時間13日下午4點左右，羅德島普羅維登斯市警方接獲911報案電話，指布朗大學巴魯斯和霍利（Barus & Holley）工程學院有槍手，據稱當時課堂上正在進行期末複習課程或考試，正在該棟大樓上課的學生孫凱蒂（Katie Sun）向《CNN》表示，他們上課到一半突然聽到5、6聲槍響，她和同學們立刻逃往宿舍的方向，「我們一跑出去，發現每個人都在跑，太可怕了！」幸好最終他們安全躲進宿舍裡。

2死9重傷 槍手仍在逃！

警方初步調查，嫌犯為一名約30多歲的男子，身穿深色上衣，在校園內開槍後立刻徒步逃離現場；此事件造成2人死亡、9人重傷，醫護人員到場後立刻將人員送醫，警方進入事發大樓搜查，沒有發現槍手的身影。

嫌犯沒有落網，布朗大學和附近社區人心惶惶，學生索菲亞霍爾曼（Sophia Holman）受訪表示，現在場面非常混亂、大家相當恐懼，「但我相信大家也信任警方一定可以盡速抵達現場、醫護人員可以迅速治療傷者」。

收校方警告躲桌下 台灣博士生逃過一劫

躲過一劫的台灣電機與電腦工程博士生簡江恆接受媒體訪問表示，當時他和其他同學在實驗室裡進行研究工作，突然他們收到校方警報簡訊寫道：「校園裡有槍手，就地避難」。他們立刻關門、關燈，躲到桌子底下。隨後重裝警力進入校園搜索，約2個小時後警方到他們實驗室要他們盡速撤離，並為他們搜身檢查，「我們現在不知道可以去哪裡，我們什麼都沒有帶出來」。

目前警方正向公眾徵求目擊資訊、全力搜索槍手下落，布朗大學校長派克森（Christina H. Paxson）向全校發信表示這是難以想像的悲慘一天，由於槍手仍在逃，校園必須持續封鎖，感謝社區所有給予支持的人，原定進行的考試將重新安排；美國總統川普也已聽取這次槍擊事件的簡報。

