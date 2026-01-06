台灣卜蜂去年好賺 董事長鄭武樾：今年最大壓力是要超越去年

2025年全球經濟環境變動大，台灣卜蜂去年營收和獲利皆有望創新高，台灣卜蜂董事長鄭武樾表示，卜蜂每年將持續投入20億元在利潤穩定的事業，並把不賺錢、不穩定的事業減少。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕2025年全球經濟環境變動大，台灣卜蜂去年營收和獲利皆有望創新高，台灣卜蜂董事長鄭武樾表示，卜蜂每年將持續投入20億元在利潤穩定的事業，並把不賺錢、不穩定的事業減少。

卜蜂去年前3季每股賺7.94元，法人預估，全年有望賺進一個股本，同創歷史新高，鄭武樾直言，卜蜂營運目標是每年都要成長，由於去年基期已經相當高，今年營運的最大壓力是超越去年，但挑戰不小，需要想辦法突破，在穩定中求成長。

他指出，台灣雞蛋價格受蛋商影響波動大，卜蜂將減少蛋雞飼養量，將重心放在利潤較好的雞蛋加工品，生產歐姆蛋、蒸蛋等加工蛋品，近期並已將1處蛋雞場轉為肉種雞及養豬場。

卜蜂加工品事業產量則供不應求，已由過去每個月出貨約1000多噸，成長至3000~4000噸，將持續加碼投資食品加工設備 。

桃園肉品分切廠預計今年4月啟用，可望貢獻30億元年營收，加上既有豬肉分切廠每日產能約200頭至300頭，未來單日分切量最高可達700~800頭，並將申請CAS等相關認證，進一步打入學校團膳與高檔通路。

鄭武樾也透露，卜蜂在2020年悄悄跨足餐飲通路，開設六星炸雞和六星便當等餐飲事業，目前以直營店為主，六星便當並打入台積電與美光等員工餐廳，接下來六星便當也會開出自助餐店型，每年業績都在成長，將持續拓點。

業外投資部分，台灣卜蜂持續加碼泰國卜蜂持股，目前持股比重已達約2%，每年領取的股利達1.2億元。

