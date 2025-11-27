台灣印尼農業合作49年 明年展開兩地新計畫
（中央社記者楊堯茹台北27日電）國合會駐印尼技術團慶祝雙邊農業合作邁入49年，駐印尼代表洪振榮今天於活動表示，台灣明年將與印尼在南蘇拉威西與西爪哇展開新計畫，持續成為值得印尼信賴的夥伴。
國合會下午發布新聞稿指出，為慶祝台灣與印尼推動農業合作邁入第49年，國合會駐印尼技術團於今天舉辦「承先啟後——技術合作在印尼的新篇章」活動，邀集印尼國會議員、糧食協調部、農業部等部會官員、地方政府代表及長期合作夥伴，共同回顧合作成果，並見證台印尼農業合作的深化與延續。
駐印尼代表洪振榮致詞時表示，因應印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）推動的糧食自給政策，台灣明年度與印尼在南蘇拉威西與西爪哇展開兩項新合作計畫，聚焦玉米種子生產與蔬菜產銷體系強化。
洪振榮強調，台灣願意與印尼在農業、科技、教育、人才培育等領域持續深化，繼續成為值得印尼信賴的夥伴，作為國際社會積極且負責任的成員，與印尼攜手邁向永續。
國合會說明，活動展示田間數據監測系統與無人機技術在農業管理上的運用等智慧農業領域最新成果，另發表「北蘇門答臘省大蒜與紅蔥產銷輔導」及「卡拉旺地區蔬果行銷體系強化」兩項計畫成果報告，由農校教師與青年農民代表分享技術團如何透過「秋葵咖啡」協助農校推動在地創生，及青農在產業發展上的實際需求。
國合會副秘書長謝佩芬表示，這次活動不僅回顧台灣技術團近半世紀的努力與貢獻，更彰顯國合會在氣候變遷與全球農業轉型的挑戰下，持續協助友好國家強化糧食安全、提升農業生產力與促進永續的產業模式。國合會將持續以「專業合作、在地共創」為核心，落實外交部長林佳龍所提榮邦政策的精神。（編輯：翟思嘉）1141127
