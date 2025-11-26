台灣危險了？中國驚傳秘密實驗「影子海軍」 可火速搶灘壓制守軍

即時中心／高睿鴻報導

中國近年積極強化軍事能力、甚至大推「軍隊現代化」，透過武力犯台以完成統一的野心，更是越來越難隱藏。最近多家外媒如《路透社》、《日本時報》等，甚至都提到解放軍正在試驗「影子海軍」，進行入侵台灣的演習；報導指出，中國正集結一隻龐大「民用船隻艦隊」，海軍作戰專家分析，這些演習表明，中國正在製定具體的入侵計劃，旨在加快部隊、裝備登陸海灘的速度，希望透過新技術及新型態偽裝，迅速壓制台灣的防禦力量。

4位報導者馬泰爾（Allison Martell）、大衛（David Lague）、法雷（Clare Farley）、米納米（Minami Funakoshi）聯手指出，根據追蹤船隻動向、並分析今夏軍事演習衛星影像的視覺調查顯示，中國正利用一支由民用貨船和渡輪組成的「影子海軍」，進行入侵台灣的演習。

8月中旬，12艘民用船隻，包括6艘滾裝汽車渡輪、6艘甲板貨船，被證實駛往廣東省附近的海灘。衛星影像顯示，部分船隻於8月23日進行海灘登陸作業。影像還暴露，甲板貨船利用其自備的坡道，將車輛直接卸載到海灘上；這些民用船隻長約90米，廣泛使用於在亞洲商業航運。據悉，由於吃水淺、而且甲板敞開，可以將貨物運送到「沒有港口設施」的海灘。

據海軍作戰專家分析，此次演習還展示了一套，自2023年以來未曾亮相的「自行式浮動碼頭系統」，這表明中國仍在持續研發可移動基礎設施，以便在現有台灣基礎設施無法使用、或被摧毀的情況下，加快部隊、裝備和物資的卸載速度。

報導也指，中國發動攻擊的結果，可能很大程度取決於美國，也就是台灣最重要的盟友的反應。幾十年來，美國一直拒絕透露將如何應對入侵，這項政策被稱為「戰略模糊」。前美國總統拜登（Joe Biden）似乎打破了這項政策，在任期內多次確認，如果台灣遭到攻擊，美軍將予以保衛；而現任總統川普（Donald Trump）上任後，其白宮發言人則表示，美國政策是保持台灣相對於中國的防禦能力。

中國近年戮力發展海軍戰力。（圖／美聯社提供）

而北京當局則顯得強硬，直接表態「台灣問題純屬中國內政，如何解決完全由中國人民決定」，外交部更直言說，雖然中國願追求和平統一的前景，但絕不允許任何人和任何勢力、以任何手段將台灣與中國分離。

台灣國防部長顧立雄則曾於9月時聲明，對於中國使用船隻支援軍事行動的狀況，台灣當局已制定相關的緊急應變計畫。台灣前海軍上將李喜明也點出，中國正在發展，使用大量小型船隻進行「多點小型兩棲登陸作戰」的能力。他表示，這種策略對台灣而言，比集中登陸少數地點更難防禦。

相關報導也指出，使用民用船隻能大幅提升中國的兩棲登陸能力。據台灣和美國的軍事專家稱，中國軍方目前擁有的專用軍艦，僅能運送約2萬名士兵進行首次攻擊，遠低於軍事專家估計的入侵所需兵力。他們認為，征服台灣需要30萬至100萬、甚至更多的軍隊，因此，民用船隻對任何入侵計畫都至關重要。

報導也提到，迅速將大量裝甲車輛送上岸至關重要，在8月的演習中，一度統計到，至少330輛裝甲車輛聚集在海灘上及附近。報導亦指，中國的商業造船業，目前佔全球造船業的53%、而美國僅佔0.1%；中國人民解放軍還擁有徵用民用船隻、用於軍事用途的合法權力，使得中國擁有非常強大的海軍、以及龐大兩棲登陸能力。

「這意味著，他們的兩棲登陸能力，遠比表面看起來強大得多」，美國海軍戰爭學院副教授伊斯頓（Ian Easton）擔憂地說。

