台灣危險了！機密文件曝 邱毅籲AIT說淸楚

▲《紐約時報》8日取得並揭露美國國防部機密文件「壓倒性優勢簡報」（Overmatch Brief）內容，報告指出，若中國大陸對台灣發動軍事行動，即使美國介入協防，美軍戰敗的可能性仍然很高。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 《紐約時報》8日取得並揭露美國國防部機密文件「壓倒性優勢簡報」（Overmatch Brief）內容，報告指出，若中國大陸對台灣發動軍事行動，即使美國介入協防，美軍戰敗的可能性仍然很高。報告評估，中國大陸具備在美國武器送到台灣之前，就將台灣摧毀的能力。對此，前立委邱毅今（12）日向美國在台協會（簡稱AIT）處長谷立言喊話，「好好說明淸楚吧！」

行政院提出攸關強化國防的1.25兆預算特別條例，但被藍白擋下，無法交付審查。AIT處長谷立言接受專訪時表示，當立法院預算進行細部審查階段時，很願意回答立委們的各種問題。

對此，邱毅今日在臉書發文表示，美國五角大廈的機密文件在媒體爆光，𥚃面的兩個信息是台灣必須重視的；邱毅指出，第一是依美國戰爭部的兵推結果，「台海戰爭，美國會敗給中國大陸。」

邱毅表示，還記得2023年美國華府智庫CSIS兵推，在24個情境𥚃，有22個是美勝中敗，才時隔兩年，優劣情勢完全倒過來，變成美敗中勝，「我相信赫格塞斯一定向川普匯報了這個變化，這或許正是川普不想介入中日紛爭的關鍵原因」

邱毅指出，川普剛公布的美國國安戰略報告，是採取戰略收縮，有放棄第一𡷊鏈的明顯跡象，應該是美國知難而退的抉擇。

邱毅續指，第二個重要信號，是台灣迫切必須考量的，機密報告指出，美國援台或售台武器，根本到不了台灣，「因為還沒抵達台灣交貨，就被大陸的東風快遞毀滅殆盡。即使美國派出最大排水量的福特艦，也難逃被擊沉的命運；這麽大的風險，你認為精打細算的川普，還會介入台海戰爭嗎？」

邱毅質疑，「如果美國武器根本運不到台灣，台灣花這麼多錢向美國買武器做什麼？現在在立法院的1.25兆採購武器特別預算，是可以做廢退回了。AIT處長谷立言說願意來立法院說明，他要說明什麼？什麼是我們最關心的？」

邱毅向谷立言喊話，「先把美國官方五角大廈這份機密文件，好好說明淸楚吧！這是我的期待，也應該是大部分台灣人民的期待。」

