台灣原創動畫登大銀幕！《勇者動畫系列2》下月限定歡唱版上映

《勇者動畫系列》特典圖。（威秀提供）

人氣台灣原創動畫《勇者動畫系列2》首次登上威秀影城大銀幕，將原本僅能線上觀看的台灣原創動畫搬進電影院，推出獨家「歡唱剪輯版」，將以全集無中場一次看完的形式，驚喜聯播第2季全6集，4首歌曲一次聽好聽滿，讓老粉重溫經典、也讓新觀眾以最震撼的方式入坑台灣動畫新指標。

《勇者動畫系列》由大貓工作室、公視及羊王創映共同打造，改編自台灣知名漫畫家「黃色書刊」作品，作品描繪人類與魔族長期對立的奇幻世界，當遠古魔神甦醒、戰局逆轉，「勇者」的正義與「魔族」的邪惡開始被重新審視。劇情以翻轉的視角打破既定標籤，牽動信念、權力與自由的辯證，讓觀眾看熱血，也看深度，以獨樹一格的黑色幽默與社會寓意擄獲大批鐵粉。

廣告 廣告

這次《勇者動畫系列2》威秀影城限定「歡唱剪輯版」最大亮點，就是4大人氣歌曲全數搭配卡啦OK字幕，讓粉絲能在戲院直接大合唱，包括由張震嶽演唱的〈自由〉、劉冠廷首次獻聲的〈群像〉、節奏感十足張惠妹的〈Bad Boy〉、以及Crispy脆樂團與恐龍的皮合唱的療癒曲〈Take it slow〉，4首歌風格橫跨熱血到抒情，粉絲笑稱根本「影廳演唱會」等級。

《勇者動畫系列》威秀特別場海報。（威秀提供）

這次全季無間斷放映更在粉絲圈掀起熱議，有人笑稱「辦公室久坐女人接受挑戰」、「久站男人也要挑戰」、「無業接案自由工作者更沒在怕」，激起一波影迷趣味互嗆潮，此外，《勇者動畫系列》周邊在群眾集資平台上成績驚人，相關商品總額累計破1000萬，人氣火力再度獲得驗證。

本次大銀幕限定場次僅在12月13日（六）、14日（日）下午2點登場，影迷除了能在影廳與同好一起狂歡，也能蒐集威秀電影院限定特典，當日還能以加價購方式獲得限量「魔族四天王壓克力立牌」，導演與幕後團隊也將親臨台北京站威秀影城舉辦「映後聲優見面 Q＆A」。

更多中時新聞網報導

演唱會視線差惹怨氣 消基會籲增補償條款

黃鐙輝和黃秋生爭獎喊夢幻

羅志祥挑戰播新聞 不到3句就心虛