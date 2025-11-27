台灣原創卡牌桌遊推薦，雙人對戰益智遊戲

【商家指南推廣專題】

圖片由星靈王提供

能在下班、週末的休閒時刻，與三五好友來場規則簡單、玩法有趣的桌遊，是最愜意不過的事，除了增進人際關係，也能激發邏輯思考與策略判斷。由插畫家兼漫畫家的Ming一手打造的「星靈王」，結合了角色設計、美術與遊戲機制，完美融合雙人對戰的策略樂趣與益智遊戲的思考挑戰，成功掀起台灣原創卡牌的新風潮，因而獲得台灣原創卡牌桌遊推薦好口碑。

從小熱愛繪畫與角色創作的Ming，受到遊戲王卡牌啟發，萌生了打造個人IP的想法，成為職業插畫家後，他累積為他人設計角色與參與漫畫創作比賽的豐富經驗，便決定於2024年以「一條龍」製作方式，推出台灣原創集換式卡牌遊戲「星靈王」，一手包辦遊戲機制、美術設計、角色創作、卡牌UI、外盒設計與行銷推廣，更於募資平台上線，僅四小時便達標，短時間內掀起卡牌收藏與交易熱潮，台灣原創卡牌桌遊產業迎來振奮人心的里程碑，強烈證明了台灣原創IP在本土市場中具備極高的認可度和潛在價值。

星靈王是主打「簡單入門、深度思考」的益智遊戲，以20張卡牌構築完整套牌，降低入門門檻卻保留高度策略性，玩家可從多種種族套牌中選擇喜愛的派系，打造專屬戰術與卡牌組合，享受腦力激盪和蒐集卡牌的樂趣，也能藉由集換式互動模式延伸遊戲深度，使其成功入選台灣原創卡牌桌遊推薦名單。

此外，不少老師將星靈王遊戲引入課堂，設計成培養邏輯思維與合作能力的桌遊教材，多間學校舉辦星靈王夏令營與對戰賽，讓學生在遊戲中培養思考與策略能力。在社群經營方面，玩家可透過DC平台與線上桌遊模擬器跨區挑戰，也能在配合店家舉辦的比賽中互相切磋，感受緊張刺激的競技氛圍，是連學校老師都高度推薦的集換式卡牌遊戲。

未來，星靈王將發展動畫與小說，也計畫跨界合作，傾力打造的全新集換式卡牌遊戲系列，預計於2025年12月12日在花博「G8電玩展」推出與知名漫畫家黃色書刊聯名的「最新勇者篇章」新卡牌，並在多場大型展覽登場，希望讓更多人看見台灣原創卡牌桌遊文化的創作能量，成功拓展海外市場。

星靈王透過趣味十足的雙人對戰機制與啟發思考的益智遊戲設計，成功打動不同年齡的玩家。若您想了解更多台灣原創卡牌桌遊推薦資訊，現在就點選下方連結，挑戰這款刺激的雙人對戰益智遊戲吧！

