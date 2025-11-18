台灣原創IP發威！《黑盒子》連載10年 影視化再掀熱潮

環球影業將於11月19日推出由獲獎無數的導演朱浩偉執導《魔法壞女巫：第二部》，金像獎提名超級巨星辛西婭艾利沃與亞莉安娜領銜主演，還有楊紫瓊、傑夫高布倫、喬納森貝利、伊森斯萊特、瑪麗莎博德、楊伯文與布朗溫詹姆斯。 對辛西婭艾利沃來說，《魔法壞女巫：第二部》是信念與合作交織出來的結晶。「你永遠無法掌控觀眾會從藝術中得到什麼體悟，但我們真的為了這部電影投注了所有的心血。」辛西婭艾利沃說：「這是一部充滿愛和努力的電影，許多充滿創意的人才同心協力，講述一個關於愛、失落、友情、心碎和喜悅的故事。我希望這部電影能夠從艾法芭的視角激勵觀眾，就算是在艱難的時刻，也要堅持為自己相信的事情繼續奮鬥。我也希望這部電影能夠讓人們重新思考友情的本質，友情可以改變、成長和轉變，但是不代表它會破裂。格琳達和艾法芭之間的關係就是這樣，她們的友情從來都沒有結束，而是持續演變，而這樣的演變反而讓她們都找到她們成為真正自我的力量。我希望觀眾在觀看她們故事的同時，也會看到他們和朋友之間的友情。」 亞莉安娜把格琳達心路歷程中的情感清晰度歸功於導演朱浩偉，他才是領導這兩部電影的最大力量。「導演朱浩偉是我見過思想最細膩、最有遠見和最有才華的人。」亞莉安娜說：「他保持了奧茲國的規則，悉心塑造所有的角色，並且在他們身上找到深刻的人性。他的敘事手法讓一些在沒有前因後果的脈絡下看起來或許是『邪惡』的決定，在整部電影中變得可以理解。我們在很多宏偉壯觀的佈景中演戲，但是他總是能夠讓一切感覺既真實又親密。他的心意貫穿在這兩部電影的每一個細節之中。我們同時拍攝兩部電影，這代表必須不斷在情緒氛圍和臨時改變的拍攝行程之間切換轉變，但是他從來沒有退縮。沒有人能把這個故事說得比導演朱浩偉更好，他天生注定就要執導這兩部電影。」 《魔法壞女巫：第二部》講述自從艾法芭與格琳達分道揚鑣、形同陌路之後，各自承受她們做出的抉擇所帶來的後果。被冠上“西方壞女巫”惡名的艾法芭（辛西婭艾利沃 飾）遭到放逐後，隱居在奧茲國樹林深處，但是卻仍然為被噤聲的動物爭取自由而奮鬥，並且迫切地想要揭露她所知道關於奧茲國大巫師（傑夫高布倫 飾）的真相。與此同時，格琳達已經成為奧茲國光鮮亮麗的良善象徵，她住在翡翠城皇宮中，享受她的響亮名聲和超高人氣所帶來的明星光環與特權。在莫里貝爾夫人（奧斯卡獎得主楊紫瓊 飾）的安排下，格琳達成為奧茲國人民眼中充滿粉紅泡泡的安撫力量，並且讓他們相信奧茲國在大巫師的統治之下一切都很好。當格琳達的明星光環越來越閃亮，她也準備和費耶羅王子（奧立佛獎得主、艾美獎及演員工會獎提名喬納森貝利 飾）舉行一場盛大的婚禮，但是她卻一直受到她和艾法芭分開後的陰影所糾纏。她試圖促成艾法芭與大巫師之間的和解，然而她所有的努力都以失敗告終，使得艾法芭和格琳達的關係越來越疏遠。她們的關係決裂所造成的影響，將徹底改變博克（東尼獎入圍者伊森斯萊特 飾）與費耶羅的命運，也將威脅到艾法芭的妹妹涅莎蘿絲（瑪麗莎博德 飾）的安危，而一名來自堪薩斯州的少女也將闖入奧茲國，徹底翻轉他們的世界。當一群憤怒的民眾揭竿而起，打算對抗西方壞女巫，格琳達和艾法芭就必須最後一次攜手合作。當她們的友情成為改變她們未來的關鍵，她們就必須以真心誠意和無比的同理心真正了解彼此，並且改變自己，也讓整個奧茲國變得更美好。 上映日期：2025-11-19

Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 2 小時前