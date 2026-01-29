台灣厭童嗎？從禁童餐廳到高鐵寧靜車廂，我們如何兼顧友善育兒？【新聞實驗室】
調查發現重度厭童者占少數 多數是對哭鬧聲反感
近年台灣有部分餐廳開始禁止兒童入內，有網友更在google地圖共同整理「大人友善清單」，表示要大力支持不接待小孩的店家，這些場所包含西餐廳、咖啡廳、寵物餐廳。
兒盟也曾針對過去在社群上容易因孩童吵鬧引發爭議的場所進行調查，詢問民眾是否認為應限制孩童進入或另外提供獨立區域。結果顯示，贊成限制兒童進出的比例略高於反對，這些場所大多是講求氣氛且密閉的空間。
不過現場也可能有其他成人講話等各式聲音，為什麼小孩的聲音會更被在意？新聞實驗室上街訪問民眾，有人認為「成人聊天大多可控制在一定音量，但小孩聲音會稍微尖銳，在那時候特別明顯」、「比較討厭小孩會哭很久、很難制止，如果小聲一點倒是還好」。
為了解民眾對兒童的態度，兒盟設計8個題目測試台灣民眾厭童程度。根據複選結果，最多的是有39.6%認同對哭鬧聲難忍受，排斥接觸小孩、害怕相處則分別占13.6%、12.8%，顯示多數人不喜歡的是吵鬧聲，不是孩童本身的存在。
調查也發現，沒有或輕度厭童傾向的民眾，比例高於重度厭童者。
旁人最在意有無積極管教 成育兒家庭外出壓力
不只高級餐廳，部分平價餐廳也設定年齡限制。多數店家表示不方便受訪，記者找到一家特別以公告提醒家長，留意小孩聲音和行為的早午餐店。
店家表示，這張告示是有客人持續反映在店內用餐被小孩影響，且類似情形爭議發生多次才決定張貼，「小孩不要奔跑、尖叫、嬉戲，這其實是餐廳對小孩子最基本的要求」。
民眾在公眾場合遇孩童哭鬧會有什麼反應？調查選項複選下來，有54.9%會觀察家長有無安撫或出聲制止、覺得吵鬧自行離開占36%、看看有無可以幫忙的地方為31.5%。
不過帶小孩其實有多困難？另一份對育兒家庭的調查指出，台灣有超過一半的家長會在外出時感到有壓力，其中外人的眼光和態度是最大的原因之一。
兒福聯盟暨政策發展副處長李宏文提到，只要發出一個嘖聲或翻白眼就是一種壓力，「這樣的民眾在我們的統計上他可能不會是重度厭童」。
大眾運輸育兒氛圍友善嗎？ 特定親子空間能解決衝突？
2025年9月台灣高鐵實施寧靜車廂，勸導旅客使用3C產品時戴耳機，講電話要走到玄關。儘管官方強調不是針對孩童，仍然引發對育兒家庭不友善的討論。
高鐵因此撤除放在座椅椅背的宣導牌，改以口頭提醒和柔性引導。李宏文指出，「過去在全列車都實施寧靜車廂的情況下是沒有任何例外機會的，所以這時候壓力就瞬間轉嫁到了家長身上。」
台北大學公行系特聘教授林淑馨對此認為，「制定公共政策時須注意是否能一體適用，考量政策對象、利害關係人他可能是多元群眾。」
那麼高鐵設立親子專用車廂會是解方嗎？家長林小姐表示贊同，「小孩子也開心，大人也不用壓力，別人也不會覺得小孩吵。」李宏文擔憂會造成社會排除的情況，「親子檔就應該去親子餐廳，就應該去搭親子車廂，可是我們強調這個是一個多元共融的社會。」
現行《兒少法》其實有要求鐵路列車應保留一定座位，給孕婦和有兒童同行的家庭優先使用。
在親子友善讓孩子融入群體的概念下，台北捷運從2015年起就在第3節到第4節車廂設置親子友善區，並非專用性質。台鐵則是2017年起在部分列車設置親子車廂，親子旅客乘坐時需要事先購票，但在實際運作上也面臨班次少和空間限制。
在乘客對安靜需求和育兒家庭外出感到有壓力的情況下，不同群體的需求是否有機會被滿足？李宏文提及，看到兒少至少先不要發出嘖聲、不要白眼，其實就是兼顧友善育兒的一種方式。林淑馨認為，若沒有合適的友善空間等制度設計，一直告訴大家要包容有同理心，「這好像也有點太牽強了」。
