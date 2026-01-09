台灣去年新生兒10萬人 比前年大減20％ 網虧絕子絕孫

內政部最新人口統計今（9）日出爐，去年12月新生兒為9027人，前年同期的1萬2496人相比少了3469人，2025年總出生數僅10萬7812人，平均一個月不到1萬名新生兒，與2024年的13萬4856人相比，更大幅少了27044人，僅過去一年，新生兒數就銳減超過20％。

內政部最新人口統計出爐，去年12月新生兒9027人，雖然比去年11月多了逾1000人，但與2024年12月的1萬2496人相比，卻少了近30％，且去年整年新生兒數僅10萬7812人，而2024年新生兒數共有13萬4856人，去年一舉跌破13萬、12萬及11萬大關，總出生數銳減逾20％。

廣告 廣告

此外，至去年12月底為止，台灣總人口數剩下2329萬9132人，連續24個月負成長，其中65歲以上人口為467萬3155人，占比達到20.06％，宣告台灣正式進入世界衛生組織定義的「超高齡社會」。

PTT網友則說「這是真正的絕子絕孫」、「少子化辦公室的錢到底都花去哪裡了」、「也少太多了吧，這樣今年應該會跌破10萬人吧」、「房價砍一半看有沒有救」、「2025平均每個月生不到1萬人，真的好慘」、「今年有超過9萬就阿彌陀佛」、「台股3萬點年輕人還敢嫌慘啊」、「30年後台灣還在嗎？島上應該全部都是新住民」。

更多中時新聞網報導

蕭敬騰淚送林光寧 「當一家人是最大幸福」

代孕爭議大 人工生殖法卡關

Lulu拍婚紗 甜喻陳漢典如富士山