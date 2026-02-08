台灣去年經濟成長史上最好！賴清德憂心這件事：別重蹈韓國覆轍

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨台中市長擬參選人、立委何欣純等人今(2/8)轉述民進黨主席、總統賴清德談話並表示，台灣過去一年的經濟成長是史上最好，希望台美關稅協議草案送到立院能盡速通過，別重蹈韓國覆轍，讓台美關稅15%不要有所變動。

民進黨立委何欣純，總統府資政沈國榮，何欣純辦公室提供

賴總統中午赴台中與民進黨台中黨公職進行閉門座談會議，總統府資政沈國榮與何欣純在會後代為轉述總統談話並指出，賴總統希望黨公職，能夠大力宣傳中央的特別預算930億，很多都是補助中小企業，除了半導體外，中小企及傳產也是需要關心的護國群山。

廣告 廣告

沈國榮說，賴總統提到，過去一年的經濟成長是台灣有史以來最好，希望一旦台美關稅協議草案送到立院能夠盡速通過，別重蹈韓國的覆轍，讓台美關稅15%不要有所變動。

針對國民黨台中市長提名陷入立法院副院長江啟臣跟立委楊瓊瓔的姊弟之爭，是否將讓綠營選情看漲？何欣純回應，自己對選情有信心，讓台中能夠欣欣向榮、大步向前，至於他黨的事務不便評論。

更多FTNN新聞網報導

宜蘭鐵路高架化15公里要價501億 卓揆：不能只看成本

2026決戰點已定！何欣純揭賴清德布局

警總後代改編「林宅血案」 林楚茵：中國資金圖謀意識形態

