台灣去年航空客運量達6,880萬人次 自由貿易港區營業額破5兆

交通部常務次長林國顯今天(20日)在民航局慶活動上表示，去年台灣國內外整體航空客運量高達6,880萬人次，自由貿易港區1空6港的營業額也超過新台幣5兆元，今年更可望突破6兆，6倍於疫情前的水準！

民航局20日舉行79周年局慶，局長何淑萍表示，台灣目前正在實施的冬季班表，國際線飛航107個航點，航班數攀升至每週2,981班，較之前的夏季班表每週多出124班，並正式超越2019年疫情前的每週2,957班，反映國際線復甦態勢穩固，航空市場前景暢旺。

何淑萍進一步指出，目前台灣往返日韓、中東、歐美與東南亞的航班數，均已超越疫情前。其中中東恢復比例達214%，北美恢復140%，日韓則恢復125%，港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復89%及51%。

此外，何淑萍也說明，去年全年國際客運量已達5,833萬人次，逼近疫情前的5,992萬人次。預估今年在國籍航空迎來交機潮、桃機第三航廈北廊廳去年底啟用、民航局近期修訂台灣與義大利通航協定並簽署台灣與芬蘭通航協定的後續市場效應下，以及星宇航空今年1月15日開航台北-鳳凰城航線，且即將開闢首條歐洲航線，長榮航空也將於今年中新闢台北-華盛頓長程航線下，客運量可望持續推升至6,200萬人次，創下歷史新高！



民航局長何淑萍20日在民航局79周年局慶上致詞。(吳琍君攝)

對此，交通部次長林國顯強調，台灣去年不僅航空客、貨運量欣欣向榮，自由貿易港區的營業額更是疫情前的5倍，而且今年還可望持續攀升！林國顯說：『(原音)我們去年的運量，全國是6,880萬人次，裡面有1,050萬人次是國內線，剩下的4,780萬人次在桃機，有1千多萬在北、中、南三大國際機場；我們的航管運量有26萬架次，我們的貨運量超越疫情257萬噸。我們的自由貿易港區1空6港，疫情前貿易額是(新台幣)9,600億，我們航空站9,000億；去年自由貿易港區的營業額5兆多，今年會突破6兆，也就是6倍於疫情前的水準！』

林國顯也提醒國籍航空，在充分利用日本和美國的開放天空後，也要善用台芬通航協定簽署後、開啟台灣飛往北歐航線的可能；此外，目前台灣每周飛往日本的航班達800多班、韓國也有500多班，換言之，每天都有200多班飛往東北亞，業者也應擴大佈局北美轉東南亞或東北亞的轉機市場與商機。(編輯：宋皖媛)