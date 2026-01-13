台灣去年詐損破830億！「AI詐騙」將成今年主流 趨勢科技APP推新功能即時防詐

詐騙不再是零星犯罪，而是一場高度自動化且具心理操縱威脅的「全球流行病」。趨勢科技於今（13）日發布《2026詐騙趨勢預測》，指2025年全台詐騙財損已驚人地飆升至新台幣830億元，較前一年大幅成長65%。這場「詐騙工業化」風暴正透過AI代理人與多管道誘導模式，重新定義犯罪規模。面對每10位成年人就有3位曾淪為受害者的嚴峻情勢，趨勢科技推出「家庭守護圈」功能，力求在「養套殺」劇本完成前，透過家庭聯防機制守住所愛的家人。

數據揭露危機：9成民眾低估風險，受害時多已無法追回金錢

趨勢科技台灣區總經理洪偉淦指出，目前防詐面臨最巨大的挑戰在於民眾的「認知對稱性」缺失。調查顯示，高達9成民眾擔心家人受騙，卻普遍自認不會上當。洪偉淦示警，「詐騙集團厲害之處，在於讓你的每個動作看起來都不像受害，直到陷阱完成」。

統計數據更令人不安，顯示全球詐騙年度損失已高達4,420億美元。而在台灣，受詐民眾中有46%是在接到銀行、信用卡公司甚至警方通知時，才驚覺自己已被詐騙。此時，往往大筆金錢已遭轉移，僅約3分之1的受害者能透過金融機構追回部分款項。

趨勢科技推家庭守護圈新功能，使用者可即時接收家人詐騙預警通知。（趨勢科技提供）

2026五大詐騙趨勢：AI代理大規模鎖定「授權支付」弱點

趨勢科技產品管理部協理沈政彥詳細解構2026年詐騙集團的「標準配備」。

▪️趨勢一：快閃式多管道誘導。73%的簡訊詐騙受害者曾被指示轉移至LINE或WhatsApp聯繫。沈政彥指出，約96%的詐騙網站在24小時內便會消失，形成難以追蹤的快閃式詐騙鏈。

▪️趨勢二：AI代理與代理型AI（AgenticAI）的崛起。詐騙集團已能利用AI大規模蒐集個人背景資訊，產出高度個人化的詐騙內容。台灣已有43%民眾仰賴AI購物或訂票，這也使AI偽造的網購詐騙更具誘騙力。

▪️趨勢三：即時授權支付（APP）詐騙攀升。利用即時轉帳「即轉即走、難以追回」的特性，誘導用戶本人授權資金轉入詐騙帳戶。

▪️趨勢四：戀愛與投資詐騙財損創紀錄。以台灣為例，已有受害者因誤信投資廣告損失高達2,000萬台幣，甚至有退休老師慘賠780萬退休金，生計陷入困境。

▪️趨勢五：身份冒充滲透日常生活。冒充類型中，58%涉及物流或帳單問題。此外，詐騙者更開始鎖定具有在地影響力的「微網紅」進行冒充，以獲取特定社群受眾的信任。

「預警雷達」劇透詐騙套路守護家庭財產安全

面對「工業化」的詐騙攻擊，趨勢科技資深產品行銷經理朱芳薇表示，民眾防詐的痛點往往是「警覺來得太晚」。數據顯示，目前僅38%的受訪者表示在回應可疑訊息前會主動查證。

​ 面對「工業化」的詐騙攻擊，趨勢科技資深產品行銷經理朱芳薇表示，民眾防詐的痛點往往是「警覺來得太晚」。 （陳品佑攝）

為此，趨勢AI防詐達人全新推出的「家庭守護圈」與「詐騙預警雷達」，能比對全球詐騙行為模型，主動劇透下一個詐騙套路。例如收到假投資簡訊後，AI會警示下一步集團可能要求加LINE分享「穩賺不賠」秘笈。朱芳薇進一步說明，「我們不僅告訴使用者這是詐騙，更要告訴你這是哪一類套路，預警接下來集團可能會引導你加LINE或進行加碼投資」。

針對「不在身邊、難察覺家人異狀」的痛點，趨勢科技則推出「家庭守護圈」。管理者可一鍵邀請家人加入，當家中成員接觸到高風險詐騙訊息（如頻繁點擊投資簡訊連結）時，管理者的手機將即時收到警報通知，以便及早介入關懷。朱芳薇強調，「透過家庭共防，即便子女不在父母身邊，當長輩接觸高風險連結時，子女的手機便會即時收到通知，爭取關懷介入的關鍵時刻」。

朱芳薇強調，2025年台灣詐騙財損已較前年增加65%，且65歲以上長輩成為詐團首要目標。這項新功能的初衷在於彌補警覺性來的太晚的懊悔，「我們希望在關鍵行動上，能比詐騙集團早一步行動」。

