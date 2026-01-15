台灣去年雨量排行出爐！宜蘭「西帽山」近8000毫米奪冠

氣象粉專昨公布全台2025年總累積雨量排行。（示意圖／CTWANT資料照）

台灣年平均降雨量豐沛，約為全球平均的2.6倍，但因地形、季風、颱風等因素，雨量分佈極不平均。對此，氣象粉專昨（14日）也公布全台2025年總累積雨量排行，然而雨量最多的地區竟然不是「雨都」基隆，而是由宜蘭縣奪下冠軍。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨公布2025年總累積雨量排行，其中宜蘭縣南澳鄉的「西帽山」，以7908毫米奪冠。粉專也稱「宜蘭南澳不愧是台灣的雨極，光是前3名，南澳鄉就包辦了2席（第1名西帽山、第3名東澳嶺）東北季風加上颱風共伴效應的威力不容小覷。」

（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

緊追在後的則是屏東縣春日鄉的大漢山，全年降雨量達7835毫米，與冠軍僅相差不到100毫米，屈居第2。粉專分析，「這顯示南部的山區在颱風接力襲擊與西南氣流的加持下，雨量也相當驚人，水庫應該喝得蠻飽的。」

貼文補充，「從雨量分布圖可以清楚看到中央山脈的阻擋效應，東半部與高山地區雨量豐沛（紫／紅色），而西半部平原地區則呈現相對乾燥的藍綠色，一刀切對比非常強烈。」

此外，若進一步觀察雨量前20名的分布，可以發現名單中包含宜蘭縣、屏東縣、台北市、新北市與高雄市等地，卻意外缺少過去被封為「雨都」的基隆市。排名曝光後也引發網友熱議，「沒基隆？」、「等一下，說好的基隆呢？」「噗，基隆連前20名都沒有，看來雨都寶座要讓賢了」。

