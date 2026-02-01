台灣參加倫敦旅展 101成亮點

台灣參加倫敦旅展緊扣攀岩好手霍諾德登頂台北一０一話題，規劃系列活動。（中央社）

台灣參加英國規模最大年度消費者旅展之一「倫敦旅展」，今年緊扣美國自由攀岩好手霍諾德赤手登頂台北一０一國際話題規劃系列活動，成功吸引人潮。

霍諾德一月二十五日在串流平台Netflix全球直播徒手攀爬台北一０一，攻頂後與妻子一同品飲珍珠奶茶。這些都成為倫敦旅展台灣館的亮點元素。

倫敦旅展一月二十九日至二月一日舉行，觀光署駐倫敦辦事處聯合華航、長榮航及在地旅遊業者共同參展。在英國有約六十家店鋪的台灣珍奶品牌Ｔ４清茶達人則應邀在大會的品味世界舞台，一連四天舉辦數場珍奶製作示範和試飲，並與辦事處合作推介台灣飲食文化和觀光旅遊資源。

台灣館推出台北一０一主題立牌，並且提供虛擬實境（ＶＲ）裝置，讓民眾虛擬攻頂。

觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊說，結合霍諾德攻頂台北一０一話題，今年台灣館以「城市冒險」為核心概念，估計平均每天有一千人次到訪。有民眾洽詢赴台觀光旅遊，即是「想去台北一０一看看」。

此外，辦事處與華航合作推出「入境台灣轉機即送住宿」方案，攜手英國十四家主流旅遊業者共同行銷；並另與長榮航合作推廣「台灣＋泰國」一程多站的旅遊概念。

林毓珊指出，這兩項與航空公司的合作皆善用台灣地理位置優勢，並強化台灣作為亞洲地區「延伸旅遊」、轉機核心節點的市場定位。