台灣又有新詐騙手法！《小姐不熙娣》企劃「加LINE要照片＋個資」…官方急發聲

詐騙集團利用《小姐不熙娣》以「招募錄影」為由行騙。圖／翻攝自FB／B2

隨著網路越來越普及，詐騙集團的手法層出不窮，讓民眾防不勝防，如今更有詐騙集團冒充談話節目《小姐不熙娣》的節目企劃，以LINE聯繫民眾、謊稱招募錄影觀眾，甚至索取個人資料與照片。對此，製作單位稍早前也發布官方聲明強調，製作組的招募不設候補社群，也不會提供活動編號，所有邀請僅透過官方帳號，呼籲民眾應提高警覺，避免受騙。

《小姐不熙娣》21日發布官方公告，呼籲民眾切勿輕信詐騙訊息，公告指出，近日持續接獲網友反映，有不肖人士假冒《小姐不熙娣》節目名義，私自招募觀眾參與錄影。公告也附上不同網友提供的對話截圖，只見網友與自稱《小姐不熙娣》企劃的詐騙集團成員透過LINE聯繫後，對方首先聲稱已收到民眾的報名資料，後來還表示將會把報名民眾加入後補名單社群中，以便後續告知錄影通知與相關安排。

公告附上民眾與詐騙集團的對話。圖／翻攝自FB／小姐不熙娣

這名「企劃」還在對話中附上「工作證」，並提供錄影主題、日期、時間及地點，又以「為了讓製作團隊更了解報名者」的名義，要求民眾提供5張近期生活照。不料，當民眾踢爆對方就是詐騙時，這名「企劃」還囂張回覆：「有任何問題歡迎致電至本公司」、「本公司的企劃業務也不只有一位」等語。

對此，《小姐不熙娣》在公告中鄭重聲明，節目不會提供任何活動編號，也不會成立候補名單社群，提醒民眾切勿輕信相關訊息，或隨意提供個人資料，以免受騙。為了防杜類似詐騙情事再次發生，《小姐不熙娣》製作組表示，往後所有與錄影相關的邀請與聯繫，都只會由官方帳號進行發文或私訊通知，提醒民眾務必認明官方帳號的邀約、提高警覺，避免遭受詐騙，同時提醒身邊有興趣參與錄影的親友，共同防範詐騙。



