台灣又有網購詐騙手法！臉書買東西「做2件事」慘淪警示戶…只匯200元也中招

網購詐騙盛行已久。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

隨著網路越來越普及，詐騙集團的手法層出不窮，讓民眾防不勝防，就網友近日分享，他在臉書購物社團購買掃地機時，先被指示200元運費，又遭要求進行「物流實名驗證」，察覺是詐騙的他也趕緊要求退款，沒想到所提供的退款帳戶竟被詐騙集團利用，帳戶湧入不明金流結果成為人頭帳戶遭銀行凍結，甚至恐涉刑責。

別再FB買賣！網購變「人頭帳戶」慘被凍結

一名網友先前在臉書社團「反詐騙聯盟」PO文表示，他先前原想透過臉書購物社團購買掃地機，並按照賣家的指示先匯款200元運費，等到取貨時才貨到付款，後來卻被對方要求進行「大榮貨運驗證實名制」，原PO這才驚覺受騙，因此趕緊要求對方退回200元。賣家起初也表示「可以協助退款」，並讓原PO提供退款帳戶，怎料原PO的帳戶短短2天內就被詐騙集團利用，湧入50多筆不明金額。

直到3名受害人報警，原PO才知道自己的銀行帳戶變成「詐騙人頭帳戶」，因此被銀行凍結、成為警示帳戶，而趕緊前去警局報案的原PO還被告知恐涉詐騙而遭提告。原PO也希望藉此經歷示警眾多網友：「各位拜託不要像我一樣傻，什麼『先付小額運費』、『驗證實名制』、『退款要帳號』通通都是騙人的！你的一個帳號，對詐騙集團來說就是提款機，最後倒楣的是你自己！」

一名網友分享自己慘遭網購詐騙的經歷。圖／翻攝自FB／反詐騙聯盟

假物流實名制、真詐騙怎麼防？

對此，事實查核平台「MyGoPen」也說明，上述網友的經歷就是典型的臉書買賣詐騙，詐騙集團會先提供受害者非警示帳戶，確保受害者可以匯款後，接著就會提供假物流網站，誆騙受害者填寫基本資料，再連結到假LINE物流客服帳號，並要求受害者簽署金流協議、認證等，最終目的就是要透過轉帳或匯款方式騙取錢財。

MyGoPen查證後發現，上述網友匯款的富邦銀行賬號，其實是「中華救助總會」的愛心捐款帳號。對此，中華救助總會也在官網置頂聲明強調：「本會愛心捐款帳戶，近期因不明原因遭詐騙集團利用，請民眾於匯款前，務必確認清楚，以免受騙」，提醒民眾若非捐款，切勿匯款至該愛心捐款帳戶。

中華救助總會提醒民眾除非捐款，切勿匯款至該公益帳戶。圖／翻攝自中華救助總會官網

刑事警察局表示，詐騙集團近年來確實會假借公益團體或基金會名義，利用其愛心捐款帳戶進行測試，藉此判斷被害人是否真的會匯款。警方也曾接獲民眾或相關團體反映，詐團所提供的匯款帳號往往並非隸屬特定公益機構，意圖藉「公益捐款」之名掩飾詐騙手法。

MyGoPen提醒民眾，不要在社群平台買賣商品，而且臉書也不是擁有保障的電商平台，若遭到詐騙，應盡快通報165反詐騙專線或向警方報案，作為日後釐清責任與維護自身權益的重要依據；如果後續發現帳戶有不明金流，也應立即向金融機構辦理掛失或停用，避免帳號再被詐團利用。刑事局提醒，銀行帳戶不得任意交付他人使用，若淪為所謂「人頭帳戶」，除遭列為警示、告誡等相關註記，也可能將面臨刑事責任。



