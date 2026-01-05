台灣又被點名「地表最危險」！謝金河曝1國家壓力更大：坦克可長驅直入

財經中心／施郁韻報導

近日美國對委內瑞拉發動閃電戰，短短幾小時內就癱瘓委內瑞拉防空系統並逮捕總統馬杜洛，有外媒也點名台灣是「地表最危險地方」，對此，財訊傳媒董事長謝金河直言，南韓絕對不會比台灣安全！

謝金河在臉書發文引述財訊專欄作家印和闐分析指出，今年朝鮮半島爆發衝突的機率高達80%，尤其是委內瑞拉的馬杜勒被川普政府逮捕後，國際新形勢又進一步產生變化。

謝金河表示，南朝鮮領導人李在明4日起程前往中國訪問，正值地緣政治角力的關鍵時刻，李在明的表態可能促動東北亞情勢，尤其是美日加強結盟的關鍵時刻，如果李在明倒向中國，可能對亞洲的情勢帶來變數，北朝鮮的金正恩會更有角色。

謝金河直言，這些年《經濟學人》雜誌每年都稱「台灣是地表上最危險的地方」，他認為南朝鮮絕對比台灣危險。因為台灣海峽有天然屏障，南北韓只隔一條38度線。

謝金河表示，這一條北緯38度線，南北韓各退兩公里，寬4公里的狹長DMZ（非軍事區），從1952年迄今，人類在73年內都不曾踏進去過，這條狹長的廊帶可能是地表上動物繁殖最旺盛的地區，動植物在無人踏進去過的區域，一定繁殖得非常好。

他指出北韓曾為了南侵挖掘多條地下地道，南北韓就隔38度線，「如果李在明倒向中國，金正恩肯定會成為川普的好朋友，中共要越過台灣海峽有相當難度，但北朝鮮大軍出動坦克就可以長車直入。」

謝金河不解，《經濟學人》雜誌連年稱台灣為最危險地區，反問南朝鮮會很安全？「隔一條廊帶和隔著海峽，大不相同。2025年台灣因為HBM，對南朝鮮的貿易逆差超過338億美元，也許台灣要多向美光採購HBM，早一點分散對南朝鮮在記憶體的依賴！」

