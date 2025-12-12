台灣又被點名！川普新版「國家安全戰略」聚焦台海 美中競爭主軸大轉向

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國川普政府上週公布新版《國家安全戰略》（National Security Strategy, NSS），內容大幅調整美國對外政策優先順序，其中最受關注的，就是台海成為報告中唯一提及的區域議題，而美中競爭的描述也從以往的「威權與人權」轉向「經濟博弈」為核心。

新版《國家安全戰略》台海成為唯一提及的區域議題，而美中競爭的描述也從以往的「威權與人權」轉向「經濟博弈」為核心。（示意圖／Ｕnsplash​​​​​）

根據《CNN》報導，《國家安全戰略》為每任美國總統都需向國會提交的重要外交安全藍圖。外交關係委員會亞洲研究員薩克斯（David Sacks）指出，此次調整可能與川普計畫於明年春季訪問北京有關，反映美中關係的戰略盤算正在重新洗牌。

相比拜登政府版本曾廣泛提及緬甸政變、朝鮮半島無核化等區域議題，新版報告只點名「台灣」。報告強調，台灣在半導體供應鏈的重要性毋庸置疑，但更關鍵的是其地緣戰略位置，台灣位於第二島鏈要道，區隔東北亞與東南亞，對美軍部署具有高度戰略意義。

報告並提到，全球約三分之一航運量經過南海，對美國經濟影響重大，因此美國將致力防止台海局勢升高為衝突。美方雖承認「一個中國」政策，但同時維持與台灣的密切非官方互動，也依《台灣關係法》提供防衛性武器。近期，美國更通過《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求華府每五年檢視一次美台關係，顯示台海政策重要性進一步提升。

針對美國新版國安戰略的內容，中國外交部發言人郭嘉昆回應，美方應謹慎處理台灣問題，並重申「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則。

