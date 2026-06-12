「台灣友誼大樓」落成！外交部長林佳龍見證烏克蘭醫療重建重要里程碑

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外交部長林佳龍見證「台灣友誼大樓」揭牌並致詞。外交部提供



外交部長林佳龍昨（6/11）日透過視訊方式，線上見證烏克蘭利沃夫（Lviv）市UNBROKEN Ecosystem醫療園區「台灣友誼大樓」落成揭牌儀式。林佳龍表示，這棟建築不僅翻新醫療空間，更承載著台灣人民對烏克蘭人民的支持與祝福，也象徵台灣支持烏克蘭醫療重建及民生復原的重要成果。

林佳龍致詞時表示，雖然無法親自前往利沃夫參與揭牌儀式，但很高興能與利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovyy）、副市長奇樂（Serhii Kiral）、利沃夫第一醫療聯盟以及UNBROKEN醫療團隊，共同見證這個重要時刻。

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林佳龍指出，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭人民向世界展現令人敬佩的勇氣、堅強意志與韌性，持續維護自由民主價值。戰爭帶來傷痛，但復健則帶來重新開始的希望。台灣與烏克蘭同樣面對威權主義侵略威脅，更能理解烏國人民的處境與需求，因此希望透過人道與醫療援助，陪伴烏克蘭人民走過艱難的復原之路，協助更多傷患重新找回生活能量。

外交部長林佳龍（右上畫面）、駐波蘭大使劉永健（右下畫面）線上見證利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovyy，左上畫面）為「台灣友誼大樓」揭牌。外交部提供

林佳龍表示，面對戰爭帶來的挑戰，UNBROKEN國家復健中心已成為照護受戰火影響患者的重要復健樞紐。外交部於2024年協助利沃夫市重建UNBROKEN Ecosystem醫療園區，而利沃夫市政府為表彰台灣對烏克蘭重建工作的支持，特別將整修完成的復健醫療中心命名為「台灣友誼大樓」。

利沃夫市長薩多維則在致詞時感謝台灣政府與人民於烏克蘭遭受戰火侵襲期間持續提供協助，並以「A friend in need is a friend indeed」（患難見真情）形容台灣對烏克蘭的堅定支持。他表示，「台灣友誼大樓」不僅見證台烏患難與共的情誼，也象徵兩國人民共同追求希望與重建的決心。

根據規劃，「台灣友誼大樓」作為復健中心，設有55張病床，每年可照護約2萬7千名傷患，將為戰爭受害者提供更完善的復健與醫療服務。

「台灣友誼大樓」牌匾。外交部提供

林佳龍進一步指出，除了「台灣友誼大樓」外，外交部也持續推動「烏克蘭利沃夫市立醫院智慧醫療強化計畫」，希望結合台灣在資通訊、智慧醫療及醫療管理領域的經驗，協助當地建立更具韌性的醫療體系。

他表示，台灣也透過民間賑災善款及政府預算，與歐洲夥伴國家、國際組織及烏克蘭地方政府合作，持續支持當地醫療照護、關鍵基礎設施及重建工作。

林佳龍強調，台灣與烏克蘭雖然相隔遙遠，但都站在抵抗威權擴張的前線。台灣深知自由與民主從來不是理所當然，因此更願意在烏克蘭最需要的時刻伸出援手、並肩同行。未來也將持續與理念相近國家及國際夥伴攜手合作，支持烏克蘭復原與重建工作。

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