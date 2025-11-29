台灣友邦恐-1！聖文森大選爆冷門 親中反對黨勝選

編譯林浩博／綜合報導

台灣邦交國只剩12個，但現在恐怕又要減一了。加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁（簡稱「聖文森」），27日舉行國會大選，外界原本看好掌權超過20年的友台總理龔薩福（Ralph Gonsalves）會繼續連任，結果卻大爆冷門，反倒是反對派「新民主黨」（New Democracy Party）宣布獲勝。新民主黨立場親中，長期主張與台灣斷交。

聖文森24年來首次變天，親中反對派領袖佛萊代，於28日宣誓就任新總理。（圖／翻攝自X平台 @AndrewHolnessJM）

24年來首次變天

據半島電視台報導，初步選舉結果顯示，聖文森國會15個議席，新民主黨就斬獲14個，執政的聯合勞工黨（Unity Labour Party）只守住1席，遭遇了大慘敗。

敗選的聯合勞工黨在社群寫道：「我們愛你，聖文森，我們會繼續為你努力、為你發聲。這不是終點，這是個開始。」高齡79歲的龔薩福自2001年擔任總理，帶領聯合勞工黨統治聖文森長達24年，為全球在位最久的民選領袖之一，但如今他也拉下帷幕，迎來了政黨輪替。

1990年代末期至2000年代初期，拉丁美洲掀起首波「粉紅浪潮」（Pink Tide），巴西、委內瑞拉等多個國家都出現了左派領導人，龔薩福即是那場運動後，最終仍在場上的國家領袖。

友台總理龔薩福的執政黨大選慘敗，聖文森15個選區，僅守住1席。圖中黃色均為親中的新民主黨勝出，橘色是龔薩福的聯合勞工黨。（圖／翻攝自X平台 @WIC_News）

舊時代的落幕

聖文森由32座島嶼與岩礁構成，但當中僅9座有人居住，其11萬左右的人口，主要依靠農業與旅遊業為生。新民主黨主張，提高民眾薪資、改善治安，以及向中國靠攏。

龔薩福是古巴與委內瑞拉左翼政府的盟友，而且即便中國施壓加大，他也一直維繫與台灣的邦交。這使得聖文森成為拉美地區極少數仍與台灣建交的國家。

龔薩福也支持加勒比海國家之間的合作，牙買加總理霍尼斯（Andrew Holness）即感謝他對區域一體化的熱情，肯定他對集體行動那永不動搖的信念。

龔薩福的統治長達24年，使聖文森成為台灣極少數邦交穩定的國家。（圖／翻攝自X平台 @FEscrutinio）

又一台灣友邦大選

新民主黨黨魁佛萊代（Godwin Friday）於28日宣誓就職新總理，同屬保守派的聖露西亞前總理查士納（Allen Chastanet）立刻發文：「恭喜我的兄弟。」

聖露西亞是台灣另一個為數不多的友邦，也將於12月1日舉行國會大選。查士納同樣為保守派的反對黨領袖，他將對上由龔薩福所力挺的現任總理皮耶（Philip Pierre）。

