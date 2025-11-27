台灣反擊中國傾銷！我對中啤酒、鋼鐵下重手 關稅最高飆破50%！

財經中心／師瑞德報導

財政部關務署今（27）日公告，針對自中國大陸進口的啤酒與特定熱軋扁軋鋼品確定課徵反傾銷稅。該項決定溯及自2025年7月3日起（民國114年），課徵期間為期五年。根據財政部及經濟部調查結果，兩項產品均涉及傾銷行為，對我國產業造成實質損害，依法啟動反傾銷救濟機制。

啤酒稅率最高達51.94% 百威系列列為重點對象

在啤酒部分，稅率分級針對不同企業進行區分。其中，百威雪津等關聯公司被課徵31.30%的稅率；麒麟啤酒（珠海）有限公司則為19.13%；至於其他中國製造或出口商，稅率最高達51.94%。

廣告 廣告

根據調查報告指出，部分進口商明知中國出口商從事可能造成產業損害之傾銷行為，仍於短期內大量進口。關務署依據《反傾銷稅課徵實施辦法》第42條第3款規定，追溯課徵114年4月4日至7月2日間的進口貨物反傾銷稅，以維護國內市場秩序。

熱軋鋼品寶鋼系列遭課稅率最高20.15%

至於熱軋鋼品反傾銷案，則主要針對中國寶鋼集團旗下企業，包括寶山鋼鐵股份有限公司、寶鋼湛江鋼鐵有限公司、上海梅山鋼鐵股份有限公司等三家製造商，課徵16.10% 的反傾銷稅。其餘出口商則需繳交20.15%的稅額。

財政部與經濟部表示，調查已確認該產品存在低價傾銷情形，對台灣鋼鐵產業構成重大威脅，因此採取防衛性課稅措施。

已繳臨時稅可退差額 政策經濟衝擊有限

關務署強調，先前對進口商臨時課徵之反傾銷稅若高於正式核定稅額，可依規定退還差額，確保課稅公平。經濟部並表示，評估後認為採取該項措施不致對整體國家經濟利益產生明顯負面影響，符合貿易防禦條件與國際規範。

此次課稅決策，是經財政部關稅稅率審議小組與經濟部國際貿易署審慎審議後所作的最終裁定。兩案之調查報告與公告細節，可至財政部關務署或經濟部國際貿易署網站查詢。

更多三立新聞網報導

最強放大術！普發一萬登記將來銀行 爽抽10萬元NVIDIA投資金

一口都沒喝到！2,600萬放水流 兩大櫃走私洋酒直接被「扣押沒收」

緊急喊卡！SpaceX火箭驚傳「不明狀況」 齊柏林衛星被迫滯留地球

台股開盤／發哥動了！GTC概念股噴出 聯發科一根穿雲箭！

