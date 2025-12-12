台灣反擊南非？南非新鮮蘋果「今年1顆都沒進口」原因曝光

南非新鮮蘋果兩度被檢出「蘋果蠹蛾幼蟲」，全面暫停輸台。蘋果示意圖。取自Unsplash



南非近年來在外交上多次配合中國打壓台灣，不僅從2024年起兩度要求我國代表處降格、遷出首都，甚至片面刪除駐處地址，遭到外交部嚴正抗議。有媒體報導，台灣為了反擊，今年從南非進口貿易量銳減，尤其南非新鮮蘋果更是「1顆都沒進口」，不過，《太報》實際查詢農業部網站，南非新鮮蘋果曾兩度被檢出「蘋果蠹蛾幼蟲」，全面暫停輸台。

根據農業部統計資料，南非蘋果銷台數據相較於去年同期773.8萬美元（約台幣2.41億元），今年台灣對南非蘋果相關產品的採購部分，以蘋果汁為主，前11月進口額僅12萬美元（約台幣374萬元），尤其台灣完全沒有進口任何南非新鮮蘋果，等於直接歸零，才使南非輸台貿易量大跌。有媒體分析，這是台灣「硬起來」反擊南非，才會使貿易量出現巨幅變化，引發熱議。

廣告 廣告

不過，記者實際查詢農業部網站，南非輸入台灣的蘋果曾在2017、2023年兩度被檢出「蘋果蠹蛾」幼蟲，由於蘋果蠹蛾係屬全球重要果樹害蟲之一，若入侵我國將嚴重衝擊我國高山水蜜桃、蘋果、平地高接梨等產業，因此當時依規定通知南非政府暫停南非蘋果輸台作業，須待南非查明原因並採取改善措施，通知台灣確認無檢疫風險後，南非蘋果輸台作業始得恢復。

更多太報報導

明晚起轉涼！最冷時機曝 高山可能飄雪？專家這樣說

基隆河污染元凶抓到了？檢揪出偷排業者將誠公司 負責人複訊至深夜聲押禁見

《外送員專法》禁疊單！Uber執行長憂「成本大增」：每筆外送費恐漲20元