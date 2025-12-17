台灣受邀出席矽和平峰會 數發部、工研院代表出席

（中央社記者楊堯茹台北17日電）美國國務院12日舉辦首屆「矽和平峰會」。外交部今天表示，台灣方由數發部政務次長侯宜秀及工研院資深專家吳志毅應邀與會，就先進製造與AI基建議題交流。

美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）12日和日本、以色列、澳洲、新加坡及韓國的代表共同簽署「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration），正式啟動「矽和平」倡議，以確保人工智慧（AI）所需礦物的供應鏈安全。同日舉行首屆「矽和平峰會」，聚集來自8個擁有最先進AI供應鏈生態系的國家，台灣以嘉賓身分參與。

外交部上午回覆中央社提問表示，台灣由數位發展部政務次長侯宜秀及工研院資深專家吳志毅應邀與會，會中就先進製造與人工智慧（AI）基礎建設相關議題與各方充分交換意見。

外交部指出，台美是堅實的經貿科技夥伴，外交部也期待繼續與美方在台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等既有機制下就強化供應鏈韌性等議題進行討論。

外交部強調，台灣在促進人工智慧供應鏈安全扮演關鍵角色，願持續與美國等民主夥伴共同合作，就相關重要議題持續交流，以推動創新、共促繁榮。（編輯：翟思嘉）1141217