「台灣只有被統一問題」 學者：中國操作「反台獨」以合理化侵略

關於兩岸關係，中共經常指控台灣「搞台獨」，是意圖改變現狀的一方，但專家學者指出，真正破壞台海和平穩定的始作俑者是中共，而「反台獨」只是中國用來合理化侵略台灣的政治語言，因此在談及兩岸關係時，一定要堅定拒絕中國設定的問題框架，台獨問題其實是假議題，真正該被討論的是台灣被統一的問題。

台灣具備主權國家4要件 中共法律戰無法動搖

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心11日舉辦「台灣沒有『獨立』問題，只有『被統一』問題」座談會，由中心主任林子立擔任主持人，與談專家學者包含陸委會副主委沈有忠、中正大學政治學系教授蔡榮祥、美國聖湯瑪斯大學政治系講座教授葉耀元、美國南阿拉巴馬大學犯罪學與政治學系助理教授吳冠昇、台灣大學政治學系教授陳世民以及東海大學陸研中心副執行長洪浦釗。

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吳冠昇表示，依據《蒙特維亞國家權利義務公約(Montevideo Convention)》定義的國家構成要件準則，主權國家必須具備永久的人口、固定的領土、政府以及發展對外關係的能力，台灣通通具備，所以無論中國如何發動法律戰，都無損台灣實質獨立的事實。吳冠昇說：『(原音)所以基本上台灣也不用做特別宣告去成為一個獨立國家，因為我們就是一個事實上已經獨立的國家。但我想講的是，不論中國如何打壓，不論中國去如何做法律戰，台灣的法源位置在國際法那邊就是已經非常穩定，所以我們也不用擔心、不用害怕中國會在法源上可以把我們稱為一個獨立國家的方式拿走，基本上頂多這就是一個爭端，但是我們台灣主權在民，我們是具有獨立國家的一個...可以說脈絡是非常清楚的。』

林子立則指出，《憲法》第2條規定中華民國的主權屬於國民全體，也就是所謂的「主權在民」，如果台灣2,300萬人民想維持現狀、不願變成中國的一個省分，這樣的意志應該被尊重。

民調顯示僅7%台灣民眾支持統一

吳冠昇則以民調觀察，指出《美麗島電子報》4月國政民調結果之所以呈現「超過2成的台灣人能接受港澳模式的一國兩制」，是因為問法有問題；此次調查原本的題幹是「中國政府對台灣主張的『和平統一』就是一國兩制，台灣如果變成中華人民共和國的一個省或特區，就像香港、澳門和中國的關係一樣，兩岸以後也不會發生戰爭，您能不能夠接受中國政府提出的『和平統一』？」吳冠昇指出，這道題目涉及一題兩問(Double-barreled question)，當受訪者回答「接受」時，研究者其實無法分辨民眾到底是因為想避免戰爭才接受一國兩制，還是真心認同一國兩制。

吳冠昇表示，相較來說，政大選舉研究中心執行超過30年的民意調查才更具權威性及代表性；根據政大選舉研究中心自1992年到去年12月的民調顯示，目前有6成2的台灣民眾認同自己是台灣人，僅2.5%台灣民眾認同自己是中國人；自1994年到去年12月的統獨立場趨勢民調也顯示，支持統一的台灣民眾只有7%左右(儘快統一1.1%；偏向統一6.1%)，遠低於維持現狀(永遠維持現狀33.5%；維持現狀再決定26.3%)或獨立(儘快獨立4.4%；偏向獨立21.9%)的支持比率。

蔡榮祥表示，從多項民調都可以看出國民黨主席鄭麗文的主張跟台灣主流民意相距甚遠；陳世民也指出，中華人民共和國從1949年建國以來到目前為止沒有一天統治過台灣，因此「台灣不是中華人民共和國的一部分」是完全站得住腳的論述。

「反台獨」是藉口 學者揭中共侵台政治話術

洪浦釗也指出，從台灣主流民意跟國際法理來說，中國都無權宣稱對台灣有管轄權，台灣人也不願接受中國的治理。

至於為什麼中國硬要挑起「台獨問題」？洪浦釗表示，中國的策略就是把所有區域不穩定因素全部歸咎於台灣，且透過「反台獨」敘事重新設定台海問題，藉此合理化對台灣的軍事威脅跟侵略。洪浦釗說：『(原音)多數的台灣民眾根本不接受中國擁有治理台灣的一個權利，這不是所謂政黨政治的動員結果，它是一個30多年來台灣民主化所累積的政治經驗跟生活經驗。因此，我認為今天在討論兩岸關係的時候，我們一定必須要去拒絕中國所設定的一個問題框架，當中國把台海問題描述成是台獨問題的時候，我們更應該看見的是中國對台灣的侵略企圖，台灣從來沒有獨立的問題，真正存在的是中國對台灣的侵略問題，而「反台獨」就是中國用來合理化侵略的政治語言。』

陳世民指出，對中共來說，台獨行為定義廣泛，台灣人相當容易觸犯中共頒布的「懲獨22條(全稱為「關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」)」。陳世民說：『(原音)包括2024年當時「懲獨22條」出來的那一年5月，當時立法院江啟臣副院長帶團去日內瓦參加世界衛生大會，希望在世界衛生大會的外面去聲援，要讓我們中華民國可以成為進去開會的人，這樣子的行動也叫做所謂的台獨，我很想請問一直在堅持所謂「兩岸同屬一個中國」這樣一個主張的(鄭麗文)黨主席，你到底在宣示「兩岸同屬一個中國」這樣子的概念的時候，你願不願意明白宣示你會捍衛中華民國的存在？講明白一點，我相信鄭主席不敢，因為她只要講出這樣「一個中國是中華民國」的主張，我相信她可能就見不到習近平、去不了中國。』

台灣從未試圖改變兩岸現狀 中共才是挑釁者

葉耀元也指出，依照中共的標準，大概95%的台灣人都是台獨份子；但對美國來說，只要台灣沒有改變兩岸之間的關係、維持現狀，就不算搞台獨。他說：『(原音)所以Taiwan go independent或者是台灣獨立，從美國的角度來說，是指台灣本質上改變了美中台關係的現狀，有趣的是，從2016年民進黨執政到現在，台灣在國體、在國號、在國旗上面有沒有任何實質的改變？沒有。美國有沒有曾經在官方任何一次的宣言裡面去說台灣獨立了？沒有。美國有沒有因為台灣在內部的任何一個政策，民進黨...不管在蔡英文前總統，或者是賴清德總統的執政之下所做的任何一個外交與內政(政策)去讓美國認為台灣朝向獨立的方向前進？沒有。』

葉耀元表示，不論是馬英九政府、蔡英文政府還是賴清德政府，從以前到現在，台灣執政當局從未根本性改變兩岸現狀，中共才是真正企圖改變現狀的始作俑者。

陳世民也認為，和平的前提條件是沒有武力脅迫，但是中國顯然正在持續以武力脅迫台灣，面對這種情況，投降和屈服不會帶來和平，但國民黨卻希望台灣減少軍備以避戰，他質疑國民黨「怎麼會去要求有可能被打的那一方不要增加太多武器以避免戰爭？」，正確的做法應該是要求想開戰的那一方不發動戰爭。陳世民說：『(原音)今天北京跟鄭主席或是國民黨為什麼要去主張所謂「兩岸同屬一個中國」的概念？就是希望我們台灣接受「台灣是中國一部分」這樣的一個想法，而這個想法我個人認為對我們台灣是非常危險的，當今天我們台灣也願意去宣示我們願意做中國一部分，或是說像某黨主席說我們兩岸都是中國人，我們要很自豪地講出我們是中國人的話，那全世界都覺得台灣老百姓你自己都願意當中國人了，你自己都願意當中國的一部分了，你被中國打，我為什麼要來救你？』

葉耀元指出，中國作為唯一對台灣有敵意的國家，一直試圖改變台灣人對統獨的想像，不管是添購軍備，還是維持現有的護照封面，都可以被操作成「搞台獨」，而中國之所以不斷發動這類認知作戰，就是因為到現在仍抱有一絲期待，相信台灣或許有一天會願意主動投入中國的懷抱。

陸委會副主委沈有忠最後語重心長地表示，台灣沒有獨立的選項，也沒有獨立的問題，只有面對被威權統一及脅迫的壓力。在中共施壓下，台灣不應該迎合中共的一中敘事，或用妥協的方式包裝和平，這不是穩定的和平，也不是可靠的和平，唯有用實力捍衛主權，並且基於主權確保和平，這樣的和平才可靠且永續。因此他呼籲國人必須不分黨派團結一致，和政府共同捍衛國家主權，並且守護得來不易的自由民主生活方式。